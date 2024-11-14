Tuyển Điều hành tour Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Vietnam Visa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8A/11D1 Thái Văn Lung, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Điều hành tour Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ xây dựng sản phẩm, khảo sát sản phẩm.

Tiếp nhận và tư vấn leads từ MKT.

Book các dịch vụ theo yêu cầu của khách: transfer, guide, hotel.....

Thực hiện các hoạt động tư vấn sản phẩm/dịch vụ du lịch lữ hành khi nhận được các yêu cầu của khách.

Xây dựng chương trình tour, lên báo giá tour theo yêu cầu của khách hàng.

Phối hợp với bộ phận sales, kế toán để đảm bảo chất lượng của mỗi tour

Thu thập các thông tin về nhu cầu khách hàng trong quá trình làm công việc chuyên môn nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng sản phẩm/dịch vụ.

Lập báo cáo theo yêu cầu

Thực hiện công việc theo yêu cầu từ cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nắm vững kiến thức về du lịch trong và ngoài nước. Ưu tiên ứng viên hiểu về tour inbound và insight khách nước ngoài.

Tổi thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí Điều hành Inbound.

Tiếng Anh giao tiếp, viết, đọc, ở mức thành thạo.

Ưu tiên ứng viên có thể giao tiếp tốt thêm một ngôn ngữ: Trung Quốc.

Kỹ năng Thuyết phục và đàm phán.

Kỹ năng xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Vietnam Visa Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 8.000.000 VNĐ - 10.000.000 VNĐ.

Thưởng và hoa hồng.

Hiếu, hỉ, sinh con, lễ: từ 1.000.000 - 10.000.000Đ.

Ngày nghỉ phép có lương 12 ngày/năm.

Tài trợ 100% các khóa đào tạo: nghiệp vụ chuyên môn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Thị Thực 24H Vietnam Visa

