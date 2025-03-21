Tuyển Digital Marketing Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 3 USD

- Hoạch định và triển khai các chiến lược kinh doanh mảng Khách sạn của tập đoàn;

- Nghiên cứu nhu cầu của khách hàng về các sản phẩm và dịch vụ, tổ chức thực hiện các chương trình dịch vụ chăm sóc khách hàng, đánh giá sự hài lòng của khách hàng, nâng cấp cải tiến dịch vụ hiện có và sáng tạo dịch vụ;

- Đảm bảo doanh số của phòng đạt được theo định mức yêu cầu và thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ;

- Thực hiện theo kế hoạch và tổ chức các chương trình khuyến mãi, các hoạt động PR, Marketing thúc đẩy doanh số;

- Phối hợp với các phòng ban, tham mưu sáng tạo đổi mới dịch vụ, sản phẩm để đáp ứng nhu cầu khách hàng thuộc những phân khúc thị trường khác nhau và đề xướng kế hoạch xúc tiến sản phẩm phù hợp;

- Quản lý, đào tạo và phát triển năng lực nhân viên phòng, thúc đẩy hiệu suất công việc bộ phận kinh doanh;

- Quản lý các kênh phân phối khách sạn B2C, B2B,...; Xây dựng & phát triển quan hệ vs các đối tác (chính quyền, công ty, lữ hành)

- Các công việc khác theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.