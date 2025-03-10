Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 14 Triệu

Mức lương 12 - 14 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Showroom BMW Sala - 12 Mai Chí Thọ, P. An Lợi Đông,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

•Quản lý vận hành các giải pháp, ứng dụng digital, hệ thống kênh trực tuyến của Công ty; phân tích và đề xuất các giải pháp gia tăng hiệu quả hoạt động marketing trực tuyến (các kênh trực tuyến của Công ty và quảng cáo trực tuyến với các đối tác).

•Triển khai thực hiện tư liệu media (quay video, chụp hình) phục vụ hoạt động marketing của Công ty.

•Kiểm soát công tác ứng dụng nhận diện trên các giải pháp, ứng dụng digital, hệ thống kênh trực tuyến của Công ty và Nhân sự bán hàng.

•Hướng dẫn, tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật quản trị kênh, công cụ, phương pháp triển khai quảng cáo trực tuyến cho Nhânsựbán hàng.

•Tham gia đào tạo kiến thức, hướng dẫn kỹ năng và thiết lập công cụ theo dõi triển khai hoạt động marketing trực tuyến cho các nhân sự marketing, nhân sự bán hàng tuân thủ quy định ban hành.

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

•Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Marketing

•Kinh nghiệm trên 1 năm ở vị trí tương tương.

•Am hiểu về website, kênh marketing trực tuyến. Có khả năng tham gia thiết lập đo đường và nâng cấp hiệu quả chuyển đổi của kênh.

•Am hiểu các công cụ/hình thức quảng cáo trực tuyến, phân tích hành vi khách hàng và xây dựng kế hoạch quảng cáo tiếp cận, quảng cáo chuyển đổi trực tuyến.

•Có khả năng triển khai, quản lý và khai thác hiệu quả các giải pháp ứng dụng tại Đơn vị.

•Sử dụng thành thạo các ứng dụng kỹ thuật số vào công việc. Tiếng Anh đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM Thì Được Hưởng Những Gì

•Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.

•Được đào tạo chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn BMW toàn cầu.

•Hỗ trợ cơm trưa, đồng phục, cước điện thoại.

•Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Các chế độ khác theo quy định của Công ty.

•Mua xe giá ưu đãi dành cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG HẢI BMW - HCM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin