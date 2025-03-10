Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 16 Triệu

Mức lương 13 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B6/18 Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 13 - 16 Triệu

Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch Quảng cáo Marketing trên các nền tảng Google, Facebook, Tiktok…

Thu thập, phân tích dữ liệu để tối ưu hiệu quả quảng cáo và chất lượng.

Triển khai, đánh giá, giám sát các kết quả SEO từ website.

Báo cáovề hiệu suất chiến dịch. Báo cáo và đưa ra các phương án, đề xuất xử lý.

Với Mức Lương 13 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp, cao đẳng các ngành nghề liên quan.

Từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí Triển khai và tối ưu hóa quảng cáo Digital.

Có sản phẩm SEO.

Khả năng làm việc tập trung, quản lý tốt thời gian;

Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương NET thỏa thuận từ 13M

Thưởng KPI + Thưởng doanh số tháng, quý + Thưởng nhân viên xuất sắc hằng tháng.

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, văn hóa làm việc hòa đồng vui vẻ, được training kỹ năng về AI và Marketing Automation thường xuyên, được cập nhật về các sản phẩm/giải pháp công nghệ mới nhất.

Được tham gia các hoạt động Team building, Company trip. Hưởng đầy đủ quyền lợi về các ngày lễ tết.

Review lương 12 tháng/lần theo hiệu suất làm việc.

Cơ hội thăng tiến lên vị trí Leader.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SXTM & KỸ THUẬT MINH KHÔI

