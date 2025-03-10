Tuyển Digital Marketing Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 5 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

PHÂN TÍCH:
Theo dõi xu hướng hiện hành phù hợp với tệp khách hàng của công ty;
Phân tích khai thác và tái sử dụng nguồn video có sẵn, chỉnh sửa và biên tập nội dung cho phù hợp từng nền tảng;
SÁNG TẠO Ý TƯỞNG, LÊN NỘI DUNG:
Phát triển, biên tập nội dung, kịch bản đa dạng bao gồm video clip, hình ảnh, và chữ viết để đáp ứng mục tiêu xây kênh và xây thương hiệu;
Lên nội dung đăng bài, chăm sóc Fanpage Facebook, tiktok, youtube... và các kênh xã hội khác;
Lên ý tưởng cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;
TRIỂN KHAI:
Phối hợp chặt chẽ cùng các team Marketing, Camera, Motion..để đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm;
Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất cải tiến.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

YÊU CẦU:
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Đã làm trong lĩnh vực FnB là điểm cộng;
Có sự hiểu biết về tâm lý, nhu cầu thực sự của khách hàng;
Có sự hiểu biết về hải sản là lợi thế;
Có khả năng làm việc theo nhóm mạnh;
Có mindset về truyền thông đúng đắn;
Khả năng bắt trend nhanh;
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu;

Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP:
Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng KPI + PC;
Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.
CHÍNH SÁCH KHÁC:
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, có cơ hội thăng tiến;
Được mua sản phẩm theo chính sách nhân viên công ty;
Được tham gia các hoạt động công ty: nghỉ mát, Teambuiling, đào tạo...;
Chế độ Phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);
Công ty cung cấp máy tính làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 328 Thái Hà, P.Trung Liệt, Q.Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

