Tuyển Digital Marketing Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 5 Khuất Duy Tiến,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing

PHÂN TÍCH:

Theo dõi xu hướng hiện hành phù hợp với tệp khách hàng của công ty;

Phân tích khai thác và tái sử dụng nguồn video có sẵn, chỉnh sửa và biên tập nội dung cho phù hợp từng nền tảng;

SÁNG TẠO Ý TƯỞNG, LÊN NỘI DUNG:

Phát triển, biên tập nội dung, kịch bản đa dạng bao gồm video clip, hình ảnh, và chữ viết để đáp ứng mục tiêu xây kênh và xây thương hiệu;

Lên nội dung đăng bài, chăm sóc Fanpage Facebook, tiktok, youtube... và các kênh xã hội khác;

Lên ý tưởng cho các sự kiện, chiến dịch của công ty;

TRIỂN KHAI:

Phối hợp chặt chẽ cùng các team Marketing, Camera, Motion..để đảm bảo tiến độ và chất lượng của sản phẩm;

Theo dõi, phân tích hiệu quả của nội dung và đề xuất cải tiến.

Yêu Cầu Công Việc

YÊU CẦU:

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm. Đã làm trong lĩnh vực FnB là điểm cộng;

Có sự hiểu biết về tâm lý, nhu cầu thực sự của khách hàng;

Có sự hiểu biết về hải sản là lợi thế;

Có khả năng làm việc theo nhóm mạnh;

Có mindset về truyền thông đúng đắn;

Khả năng bắt trend nhanh;

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu;

Chế Độ Đãi Ngộ Tại Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa

THU NHẬP:

Lương cứng 10.000.000 - 15.000.000 VNĐ/tháng + thưởng KPI + PC;

Thưởng tháng/ quý/ năm: Theo hiệu quả công việc và hoạt động kinh doanh của công ty.

CHÍNH SÁCH KHÁC:

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, thân thiện, có cơ hội thăng tiến;

Được mua sản phẩm theo chính sách nhân viên công ty;

Được tham gia các hoạt động công ty: nghỉ mát, Teambuiling, đào tạo...;

Chế độ Phúc lợi đầy đủ (BHXH, BHYT, sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau, thai sản...);

Công ty cung cấp máy tính làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển

