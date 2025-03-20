Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Mai Tú Tài làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc

1, Xây dựng nội dung & thương hiệu:

- Lên kế hoạch và sản xuất nội dung (bài viết, hình ảnh, video) trên các kênh truyền thông.

- Quản lý và phát triển kênh truyền thông, social media và các nền tảng khác.

- Xây dựng cộng đồng người theo dõi và tương tác với khách hàng tiềm năng.

2, Thiết kế và chỉnh sửa hình ảnh, video cơ bản:

- Sử dụng Canva/Photoshop hoặc tương tự để tạo hình ảnh quảng cáo, banner, poster..

- Chỉnh sửa video đơn giản (CapCut, Premiere Pro) cho các chiến dịch truyền thông và quảng cáo.

3, Chạy quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng (Leads):

- Xây dựng, triển khai, và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trên Facebook Ads, Google Ads, và TikTok Ads.

- Phân tích dữ liệu quảng cáo, tối ưu chi phí/lead và hiệu suất chiến dịch.

4, Báo cáo & phân tích:

- Báo cáo kết quả công việc hàng tuần/tháng và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm ngành dịch vụ hoặc ngành liên quan.

- Có kinh nghiệm xây dựng kế hoạch nội dung và triển khai các chiến dịch quảng cáo số.

- Kỹ năng viết content tốt, sáng tạo và phù hợp với tệp khách hàng trong lĩnh vực nội thất.

- Kỹ năng phân tích dữ liệu và tối ưu quảng cáo để đạt hiệu quả cao nhất.

- Chủ động, sáng tạo, cam kết với kết quả công việc.

Quyền Lợi

- Lương cứng: 10-15tr theo kinh nghiệm và năng lực

- Thưởng và phụ cấp dựa theo hiệu suất kinh doanh

- Chế độ: BHXH,BNYT, Teambuiding, ...

- Nghỉ phép nghỉ lễ theo quy định nhà nước.

Cơ hội:

- Làm việc trong môi trường hỗ trợ nhau, làm việc trực tiếp với Giám đốc.

- Có cơ hội được hỗ trợ và phát triển lên các vị trí cao hơn trong Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

