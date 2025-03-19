Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Mức lương 15 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tòa nhà 281 Ngô Xuân Quảng – Trâu Quỳ - Gia Lâm – Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.

• Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng để đưa ra các kế hoạch marketing hiệu quả.

• Phụ trách thực hiện các hoạt động truyền thông và vận hành tiếp thị trong bộ phận kinh doanh.

• Nghiên cứu, cập nhật các các xu hướng marketing mới nhất.

• Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh Facebook Ads, trên nền tảng Tiktok, Shopee

• Quản lý website và xây dựng Page công ty.

• Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh. Theo dõi kênh, gửi báo cáo định kỳ.

• Lên ý tưởng design và xây dựng nội dung quảng cáo thu hút.

• Có tư duy phân tích người dùng, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo,

• Có khả năng viết content sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh,...

• Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.

• Có kiến thức, tư duy về marketing tổng thể, truyền thông, xây dựng thương hiệu.

• Có khả năng lập kế hoạch truyền thông, định hướng, tư duy chiến lược.

• Có kiến thức chuyên môn trên các nền tảng quảng cáo : Adwords, Facebook.....

• Yêu thích làm về mảng Mẹ & Bé, có hiểu biết về các sản phẩm cho em bé

• Nắm rõ phương thức vận hành của các kênh offline: sự kiện, triển lãm, in store marketing, báo chí,...

• Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc; khả năng độc lập lên kế hoạch và triển khai công việc theo định hướng đề ra.

• Nhạy bén với trend, sáng tạo trend Social. Có tư duy, sức sáng tạo tốt.

• Giao tiếp tốt, thông minh, ứng xử nhanh nhẹn

• Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc được giao

• Biết edit ảnh, video cơ bản là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty.

• Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng lễ và các quyền lợi khác theo quy định công ty.

• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động

• Mức thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper

