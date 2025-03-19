Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper
Ngày đăng tuyển: 19/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper

Mức lương
15 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tòa nhà 281 Ngô Xuân Quảng – Trâu Quỳ

- Gia Lâm – Hà Nội, Huyện Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 18 Triệu

• Xây dựng và triển khai các chiến lược marketing phù hợp với mục tiêu kinh doanh của công ty.
• Phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng để đưa ra các kế hoạch marketing hiệu quả.
• Phụ trách thực hiện các hoạt động truyền thông và vận hành tiếp thị trong bộ phận kinh doanh.
• Nghiên cứu, cập nhật các các xu hướng marketing mới nhất.
• Quản lý thiết lập các chiến dịch quảng cáo performance và branding trên các kênh Facebook Ads, trên nền tảng Tiktok, Shopee
• Quản lý website và xây dựng Page công ty.
• Quản lý ngân sách quảng cáo cho kênh. Theo dõi kênh, gửi báo cáo định kỳ.
• Lên ý tưởng design và xây dựng nội dung quảng cáo thu hút.
• Có tư duy phân tích người dùng, có khả năng sáng tạo nội dung quảng cáo,
• Có khả năng viết content sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp chuyên ngành Truyền thông, Marketing, Quản trị kinh doanh,...
• Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực marketing.
• Có kiến thức, tư duy về marketing tổng thể, truyền thông, xây dựng thương hiệu.
• Có khả năng lập kế hoạch truyền thông, định hướng, tư duy chiến lược.
• Có kiến thức chuyên môn trên các nền tảng quảng cáo : Adwords, Facebook.....
• Yêu thích làm về mảng Mẹ & Bé, có hiểu biết về các sản phẩm cho em bé
• Nắm rõ phương thức vận hành của các kênh offline: sự kiện, triển lãm, in store marketing, báo chí,...
• Có trách nhiệm trong công việc, chịu được áp lực công việc; khả năng độc lập lên kế hoạch và triển khai công việc theo định hướng đề ra.
• Nhạy bén với trend, sáng tạo trend Social. Có tư duy, sức sáng tạo tốt.
• Giao tiếp tốt, thông minh, ứng xử nhanh nhẹn
• Tinh thần cầu tiến, có trách nhiệm với công việc được giao
• Biết edit ảnh, video cơ bản là lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper Thì Được Hưởng Những Gì

• Được tham gia các sự kiện, teambuilding và các hoạt động khác của công ty.
• Lương tháng 13, thưởng Tết, thưởng lễ và các quyền lợi khác theo quy định công ty.
• Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT theo luật lao động
• Mức thu nhập: 15.000.000 - 18.000.000 VNĐ/tháng tùy theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper

Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế Honper

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xóm Mới, thôn Phù Dực 1, Xã Phù Đổng, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

