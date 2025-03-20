Tuyển Digital Marketing Zitga studios làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Toyota Thanh Xuân, số 315 Trường Chinh, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Tham gia phát hành và quảng bá sản phẩm App mobile trên Google Play và App Store, với quy mô thị trường global

Khảo sát, nghiên cứu thị trường, phân tích đối thủ, kết hợp với team Data Science, Operation, Product để phân tích App, hành vi và insight của người dùng, nắm bắt xu thế và ứng dụng vào chiến lược marketing cho sản phẩm;

Trực tiếp lập kế hoạch, triển khai và quản lý các chiến lược marketing thông qua các kênh quảng cáo: Facebook, Google, Unity, Snapchat, Tiktok… Theo dõi và đo lường hiệu quả của hoạt động marketing, thực hiện báo cáo theo tuần, tháng, quý, hướng tới mục tiêu OKRs đã đề ra;

Brainstorm với team Creative và Media để lên ý tưởng, thiết kế video, banner quảng cáo để thu hút và tìm kiếm người chơi mới.

Yêu cầu kinh nghiệm từ 3 năm trong digital marketing,

Có kiến thức chung về Marketing và Business;

Có tư duy logic tốt, có khả năng làm việc với số liệu và khả năng sáng tạo, lên ý tưởng;

Tiếng anh đọc hiểu văn bản tốt, giao tiếp cơ bản;

Có khả năng giải quyết vấn đề nhanh, học hỏi, làm việc độc lập và làm việc nhóm;

Đam mê, nhiệt huyết, trách nhiệm, có tinh thần và thái độ chuyên nghiệp trong công việc;

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing App là một lợi thế;

Có kinh nghiệm chạy và tối ưu quảng cáo Facebook, Google,… là một lợi thế;

Có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao là một lợi thế.

Tại Zitga studios Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: thỏa thuận theo năng lực; xét tăng lương định kỳ 1 lần/năm; xét tăng lương theo năng lực max 4 lần/năm.

Thưởng hiệu suất kinh doanh theo quý .

Làm việc 5 ngày/ tuần, từ thứ 2 đến thứ 6; được nghỉ T7, CN.

Thời gian làm việc: 7 tiếng/ ngày (9h-17h30; nghỉ trưa 1h30’)

Được tham gia đầy đủ BHXH/ BHYT/ BHTN theo quy định của luật lao động;

Đóng bảo hiểm PVI kèm 01 người thân;

Du lịch ít nhất 1 lần/năm, cơ hội du lịch nước ngoài; nhiều hoạt động thể thao/ Teambuilding/ Gala trong năm;

Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao năng lực, phát triển bản thân;

Cơ hội được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, nhân sự trẻ, năng động;

Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí trưởng nhóm, quản lý;

