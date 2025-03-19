Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần thời trang TH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 221 Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai chiến dịch quảng cáo Facebook Ads hiệu quả cho các sản phẩm thời trang của công ty.

Nghiên cứu và phân tích đối tượng khách hàng mục tiêu, xu hướng thị trường để tối ưu hóa chiến dịch quảng cáo.

Setup và tích hợp Google AdWords, Analytics, Tag Manager, MCC.

Thiết kế và tối ưu landing pages và các tài liệu quảng cáo phục vụ cho chiến dịch.

Quản lý ngân sách quảng cáo, theo dõi và báo cáo hiệu quả của các chiến dịch.

Tối ưu hóa chi phí quảng cáo, tăng tỷ lệ chuyển đổi và ROI.

Phối hợp với các bộ phận khác trong công ty để thực hiện các chiến dịch marketing tổng thể.

Thường xuyên cập nhật kiến thức về Facebook Ads và các công cụ marketing online khác.

Phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả chiến dịch.

Tạo nội dung quảng cáo hấp dẫn, thu hút khách hàng.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý và phân tích dữ liệu quảng cáo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chạy quảng cáo Facebook Ads.

Thành thạo các công cụ quản lý và phân tích dữ liệu quảng cáo Facebook (Facebook Ads Manager, Google Analytics, …).

Hiểu biết sâu sắc về các thuật toán và chính sách quảng cáo của Facebook.

Có khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo kết quả và đề xuất các giải pháp tối ưu.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Kỹ năng viết content, thiết kế cơ bản, chỉnh sửa hình ảnh và tạo landing page.

Có khả năng sáng tạo và tư duy chiến lược.

Có đam mê với lĩnh vực thời trang và marketing online.

Khả năng giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết trình.

Tại Công ty cổ phần thời trang TH Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận theo năng lực (Lương cứng + thưởng + phụ cấp)

Thưởng nóng, thưởng định kỳ, xét nâng lương hằng năm

Phụ cấp ăn trưa, phụ cấp giữ xe và các phúc lợi khác của công ty (quà sinh nhật, lễ, Tết,…)

Được tham gia các hoạt động team building, du lịch, nghỉ mát.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

14 ngày phép/năm, tăng dần theo thâm niên.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần thời trang TH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin