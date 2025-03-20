Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 17 ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, Quận Đống Đa

Xây dựng các kế hoạch chạy quảng cáo Facebook Ads chi tiết, phù hợp với chiến dịch Marketing của công ty;

Lên ý tưởng và viết nội dung quảng cáo (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh);

Trực tiếp triển khai các chiến dịch quảng cáo trên Facebook theo ngân sách được duyệt;

Nghiên cứu và đưa ra các thông điệp quảng cáo phù hợp với đối tượng khách hàng;

Theo dõi, đánh giá để tối ưu thiết kế/nội dung/chi phí và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo Facebook Ads của Công ty, đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra;

Lập báo cáo kết quả kế hoạch chạy quảng cáo hàng ngày;

Xử lý nhanh các lỗi tài khoản, Page, BM,…

Sử dụng Photoshop, Canva căn bản.

Độ tuổi:Từ 23 đến 26 tuổi

Kinh nghiệm:

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trực tiếp triển khai Facebook Ads;

Ưu tiên có kinh nghiệm mảng giáo dục;

Am hiểu chuyên sâu và liên tục cập nhật thông tin chung, các lỗi từ facebook (thủ thuật, mẹo, tool…);

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc. Tâm huyết, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;

Ứng viên có kinh nghiệm ở lĩnh vực giáo dục LÀ MỘT LỢI THẾ, inhouse, không chạy ĐÔNG Y, TPCN.

Thái độ, tố chất:

Trung thực, nhiệt tình, chủ động, có trách nhiệm với công việc;

Tâm huyết và mong muốn gắn bó với nghề, có tinh thần học hỏi và phát triển bản thân;

Sẵn sàng giúp đỡ và có lòng biết ơn;

Tích cực, kỷ luật.

Yêu cầu khác: Có laptop cá nhân

Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: LC 7.000.000 – 10.000.000 VNĐ+ Thưởng (KPI) (Thu nhập thực tế của các Nhân sự tại công ty từ 10.000.000 – 20.000.000 VNĐ/tháng)

Thời gian làm việc:Thứ 2 – Thứ 6 (Từ 8h00 – 17h30, nghỉ trưa: 12h00 – 13h30)

Chế độ đãi ngộ:

Cơ hội thăng tiến và phát triển cao;

Được tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu về kỹ năng, chuyên môn và tư duy trong công việc; kỹ năng mềm, phát triển bản thân;

Chế độ BHXH, BHYT, thưởng, nghỉ phép, nghỉ lễ đầy đủ theo quy định;

Đối với nhân sự thâm niên trên 1 năm, mỗi năm có thêm 7 ngày nghỉ phép (ngoài phép năm) được nghỉ liên tục có lương để đi du lịch, về thăm gia đình,…

Được khám sức khoẻ định kỳ hàng năm;

Du lịch, nghỉ mát, Team building, Year End Party…

Và rất nhiều chế độ đãi ngộ đặc biệt khác.

Văn hoá, môi trường:

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp với mô hình quản trị theo mục tiêu OKRs;

Sẵn sàng chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ khi người khác cần, trong khả năng, kể cả điều đó không mang lại giá trị vật chất cho bản thân, miễn là khiến người đó trở nên tốt hơn;

Biết nghĩ cho người khác: Không làm gì có hại cho người khác để đạt được mục đích của mình;

Luôn Biết và Trân trọng những người giúp đỡ mình;

Luôn Ghi nhận khi một ai đó thể hiện sự nỗ lực, dù chưa có thành quả;

Tư duy tích cực: Chúng tôi nhìn nhận mọi việc, mọi người theo chiều hướng tích cực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt

