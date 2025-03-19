Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 13, Tháp A, Tòa nhà Sông Đà, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Lên nội dung để xây dựng & phát triển cộng đồng CLS trên các nền tảng mạng xã hội.

Làm việc với KOLs, influencers để tăng độ nhận diện thương hiệu.

Sáng tạo nội dung video, bắt trend nhanh.

Quản lý fanpage, group cộng đồng – duy trì tương tác, giải đáp thắc mắc.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 1,5 năm kinh nghiệm trong marketing cộng đồng, truyền thông hoặc lĩnh vực liên quan.

Hiểu biết về mạng xã hội, từng quản lý fanpage, group, tổ chức event online là lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương upto 16 triệu + thưởng KPI theo kết quả công việc.

Lương upto 16 triệu + thưởng KPI

Thưởng tháng/quý/năm, phụ cấp điện thoại, công tác phí

Thưởng tháng/quý/năm

Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHYT, BHXH, thưởng Lễ Tết, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Chế độ phúc lợi đầy đủ:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN HƯƠNG VIỆT

