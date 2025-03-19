Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
- Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Facebook, Tiktok, zalo, google ...
Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách
Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp
Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo
Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh
Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng.
Một số công việc theo phân công
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm về Fb Ads, Tiktok Ads, Google Ads ....
Đã có kinh nghiệm chạy đào tạo hoặc beauty, spa với ngân sách lớn
Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường cũng như khai thác và update thông tin
Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất
Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến. Đặc biệt, nếu bạn có khát vọng và năng lực thì luôn có cơ hội xây dựng sự nghiệp trong hệ sinh thái DN.
Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, đào tạo quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.
Xét tăng lương 2 lần/ năm
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới
Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....
Nghỉ phép năm 12 ngày/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI