Tuyển Digital Marketing Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Lên kế hoạch và triển khai chạy quảng cáo trên các kênh Facebook, Tiktok, zalo, google ...

Theo dõi , đo lường và tối ưu các chiến dịch quảng cáo; đánh giá hiệu quả các chiến dịch và tối ưu ngân sách

Nghiên cứu, theo dõi xu hướng khách hàng và đề xuất chiến dịch phù hợp

Thiết lập và quản lý tài khoản quảng cáo

Xử lý các vấn đề liên quan về chính sách chạy, phê duyệt quảng cáo trên các kênh

Nghiên cứu và đề xuất, triển khai kênh quảng cáo online mới nếu có khả năng.

Một số công việc theo phân công

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng các ngành kinh tế, truyền thông marketing, ....

Có kinh nghiệm từ 1 năm về Fb Ads, Tiktok Ads, Google Ads ....

Đã có kinh nghiệm chạy đào tạo hoặc beauty, spa với ngân sách lớn

Có tư duy logic và phân tích, nắm bắt thị trường cũng như khai thác và update thông tin

Ham học hỏi, cầu tiến, chủ động trong công việc

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Có trách nhiệm với công việc và nâng cao hiệu suất

Tại Công ty cổ phần Học viện Đào tạo Quốc tế Taki Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-30M/tháng (Có thể cao hơn tùy năng lực). Trong đó: Lương cứng 10 – 15 triệu (có thể thỏa thuận) + KPI + Doanh số.

Môi trường làm việc năng động, nhiều cơ hội thăng tiến. Đặc biệt, nếu bạn có khát vọng và năng lực thì luôn có cơ hội xây dựng sự nghiệp trong hệ sinh thái DN.

Tham gia các khóa đào tạo chuyên sâu nghiệp vụ, đào tạo quản lý trong và ngoài công ty với các chuyên gia đầu ngành thực chiến trong lĩnh vực Marketing.

Xét tăng lương 2 lần/ năm

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Được khuyến khích đề xuất những ý tưởng sáng tạo, dự án mới

Du lịch, nghỉ mát, team building, Year End Party....

Nghỉ phép năm 12 ngày/năm

