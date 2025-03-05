Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
Mức lương
4 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 106 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 4 - 6 Triệu
Phối hợp với bộ phận Marketing lên ý tưởng nội dung quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, IG, Tik tok...
Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
Lên ý tưởng nội dung cho các chiến dịch kinh doanh
Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn
Với Mức Lương 4 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: không yêu cầu, là sinh viên năm chuyên ngành báo chí, marketing, truyền thông,...
Khả năng viết tốt
Có kiến thức về các định dạng content: Web, PR, branded,..
Thấu hiểu insight và quan tâm tới các nội dung cho phụ nữ.
Yêu thích ngành thời trang
Khả năng viết tốt
Có kiến thức về các định dạng content: Web, PR, branded,..
Thấu hiểu insight và quan tâm tới các nội dung cho phụ nữ.
Yêu thích ngành thời trang
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì
Lương thực tập 4-6 triệu, hỗ trợ dấu thực tập
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty, hướng các chế độ của nhân viên chính thức.
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến
Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty, hướng các chế độ của nhân viên chính thức.
Được đào tạo bài bản, chuyên sâu
Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI