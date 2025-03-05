Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 6 Triệu

Mức lương 4 - 6 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 106 Hoàng Ngân, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội, Huyện Ứng Hòa

Phối hợp với bộ phận Marketing lên ý tưởng nội dung quảng bá sản phẩm trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, IG, Tik tok...

Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

Lên ý tưởng nội dung cho các chiến dịch kinh doanh

Chi tiết trao đổi trong buổi phỏng vấn

Giới tính: không yêu cầu, là sinh viên năm chuyên ngành báo chí, marketing, truyền thông,...

Khả năng viết tốt

Có kiến thức về các định dạng content: Web, PR, branded,..

Thấu hiểu insight và quan tâm tới các nội dung cho phụ nữ.

Yêu thích ngành thời trang

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ERICAPE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thực tập 4-6 triệu, hỗ trợ dấu thực tập

Có cơ hội được trở thành nhân viên chính thức của công ty, hướng các chế độ của nhân viên chính thức.

Được đào tạo bài bản, chuyên sâu

Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến

