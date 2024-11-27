Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 16 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Mức lương
6 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 272 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 16 Triệu

Nghiên cứu & cập nhật: thường xuyên nghiên cứu các xu hướng mới, cập nhật chính sách & thuật toán của nền tảng Facebook.
Nghiên cứu & cập nhật: thường xuyên
Triển khai chiến dịch quảng cáo:
Lập kế hoạch content ads cá nhân. Order hình ảnh, video, voice từ các team phụ trách.
Lên camp chạy quảng cáo, quản lý camp.
Phân tích & cải tiến: Phân tích chỉ số quảng cáo (CPM, CTR, CPC, CPL,...) để đưa ra đề xuất cải thiện.
Phân tích & cải tiến:
Theo dõi và tối ưu: Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo theo thời gian thực.
Theo dõi và tối ưu:
Content: hỗ trợ phân tuyến content, wording content khi cần thiết.
Media: order source, design ảnh và edit video theo brief.
CSKH: tối ưu kịch bản chat.

Với Mức Lương 6 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên chạy quảng cáo nền tảng Facebook
Am hiểu về các công cụ Digital Marketing và sử dụng thành thạo, edit video để chạy quảng cáo/ thiết kế hình ảnh cơ bản
Lên kế hoạch chạy quảng cáo Marketing, phân tích, đánh giá số liệu Marketing, kỹ năng tối ưu hóa quảng cáo, định hướng công việc để triển khai
Độ tuổi từ 21 - 28 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 - 16tr
Được nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép theo luật lao động
Được đi thăm quan nghỉ mát hàng năm
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT ...
Xét tăng lương 6 tháng 1 lần
Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: P10, dãy G2, khu B tập thể Mỏ Địa Chất, tổ dân phố Số 4, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

