Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 16 Triệu

Mức lương 6 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 272 Hoàng Công Chất, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 6 - 16 Triệu

Nghiên cứu & cập nhật: thường xuyên nghiên cứu các xu hướng mới, cập nhật chính sách & thuật toán của nền tảng Facebook.

Triển khai chiến dịch quảng cáo:

Lập kế hoạch content ads cá nhân. Order hình ảnh, video, voice từ các team phụ trách.

Lên camp chạy quảng cáo, quản lý camp.

Phân tích & cải tiến: Phân tích chỉ số quảng cáo (CPM, CTR, CPC, CPL,...) để đưa ra đề xuất cải thiện.

Theo dõi và tối ưu: Giám sát và tối ưu hóa hiệu suất quảng cáo theo thời gian thực.

Content: hỗ trợ phân tuyến content, wording content khi cần thiết.

Media: order source, design ảnh và edit video theo brief.

CSKH: tối ưu kịch bản chat.

Với Mức Lương 6 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 01 năm trở lên chạy quảng cáo nền tảng Facebook

Am hiểu về các công cụ Digital Marketing và sử dụng thành thạo, edit video để chạy quảng cáo/ thiết kế hình ảnh cơ bản

Lên kế hoạch chạy quảng cáo Marketing, phân tích, đánh giá số liệu Marketing, kỹ năng tối ưu hóa quảng cáo, định hướng công việc để triển khai

Độ tuổi từ 21 - 28 tuổi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 6 - 16tr

Được nghỉ lễ, nghỉ tết, nghỉ phép theo luật lao động

Được đi thăm quan nghỉ mát hàng năm

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT ...

Xét tăng lương 6 tháng 1 lần

Thưởng cuối năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ COLIGHT

