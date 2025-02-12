Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH 1986 Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 10 Nguyễn Văn Huyên

- Cầu Giấy

- Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

Lên lịch biên tập nội dung daily cho hệ thống kênh của thương hiệu
Xây dựng nội dung đa kênh, thông điệp truyền thông: Facebook, Tiktok, Zalo OA...
Triển khai chiến dịch SEO website theo kế hoạch có sẵn
Đo lường, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông
Phối hợp với team để đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của phòng Marketing

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy ads (cơ bản)
Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, edit cơ bản: Photoshop, Canva, Capcut
Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại hệ thống Quán Nhậu lớn nhất Hà Nội (hiện tại 16 cơ sở), môi trường trẻ
Có lộ trình phát triển rõ ràng
Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn về MKT.
Cơ hội được kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn: Vin Group, Grab,...
Văn phòng xịn xò: máy matxa, nghỉ ngơi sô-pha tủ lạnh đủ đồ ăn, đồ uống.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

Công Ty TNHH 1986 Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 18, Lô D, Khu đô thị Nghĩa Đô – Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

