Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH 1986 Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu

Lên lịch biên tập nội dung daily cho hệ thống kênh của thương hiệu

Xây dựng nội dung đa kênh, thông điệp truyền thông: Facebook, Tiktok, Zalo OA...

Triển khai chiến dịch SEO website theo kế hoạch có sẵn

Đo lường, phân tích hiệu quả các kênh truyền thông

Phối hợp với team để đưa ra kế hoạch triển khai cụ thể

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của phòng Marketing

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm chạy ads (cơ bản)

Biết sử dụng các phần mềm thiết kế, edit cơ bản: Photoshop, Canva, Capcut

Năng động, nhiệt huyết, có tinh thần trách nhiệm với công việc

Tại Công Ty TNHH 1986 Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc tại hệ thống Quán Nhậu lớn nhất Hà Nội (hiện tại 16 cơ sở), môi trường trẻ

Có lộ trình phát triển rõ ràng

Được cung cấp đầy đủ tài nguyên, ngân sách hỗ trợ triển khai công việc.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn về MKT.

Cơ hội được kết nối, mở rộng mối quan hệ, làm việc cùng nhiều đối tác lớn: Vin Group, Grab,...

Văn phòng xịn xò: máy matxa, nghỉ ngơi sô-pha tủ lạnh đủ đồ ăn, đồ uống.

