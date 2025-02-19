Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 439 Đường Số 1, Bình Trị Đông B, Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

· Xây dựng và biên tập nội dung trên các kênh truyền thông của Công ty (Tin tức nội dung trên website, Nội dung trên mạng xã hội, fanpage, nội dung PR bên ngoài, Nội dung seeding,…).

· Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có.

· Viết bài PR, thông cáo báo chí theo yêu cầu.

· Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch Digital Marketing.

· Thống kê, phân tích insight, nắm bắt nhu cầu khách hàng để phát triển chủ đề, nội dung mới phù hợp.

· Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu. Phối hợp với designer, team media sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh. Tham gia tổ chức các sự kiện, tài trợ và hội nghị khách hàng công ty.

· Phối hợp nội bộ trong việc quảng bá và góp phần xây dựng văn hóa công ty.

· Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban lãnh đạo.

· Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

· Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

· Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Marketing hoặc các chuyên ngành liên quan khác.

· Kinh nghiệm từ 1-2 năm ở vị trí hiện tại hoặc các vị trí tương đương.

· Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội (Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin,...), forum,.

· Kỹ năng giao tiếp với nội bộ và với đối tác, khách hàng bên ngoài.

· Mạnh về khả năng tổ chức và quản lý thời gian.

· Sáng tạo và am hiểu về thương hiệu mình đang làm.

· Có khả năng viết tốt, tư duy làm content marketing và đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

· Có hiểu biết về SEO, SEM và tối ưu nội dung trên website.

· Sử dụng tốt các phần mềm chỉnh sửa ảnh như Photoshop hoặc các phần mềm thiết kế khác là một lợi thế.

· Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

· Anh văn cơ bản đọc và viết.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

· Mức lương: Từ 10.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ

· Môi trường làm việc hiện đại, thân thiện, ổn định lâu dài.

thân thiện,

· Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ khác của Công ty.

Thưởng các ngày nghỉ Lễ, Tết theo chính sách đãi ngộ

của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin