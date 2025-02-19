Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 16/5, Đường Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh, Huyện Hóc Môn

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Mục tiêu công việc:
● Triển khai các chiến dịch digital marketing nhằm nâng cao nhận diện thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh số bán hàng online.
● Quản lý và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của các kênh digital & Ecom (website, mạng xã hội, sàn thương mại điện tử).
● Thực hiện các hoạt động quảng cáo online, SEO/SEM, email marketing, affiliate marketing.
Trách nhiệm chính:
● Xây dựng và triển khai chiến lược digital marketing tổng thể.
● Lên kế hoạch triển khai và phát triển hệ E-com vững mạnh, hiệu quả.
● Vận hành và quản lý website, blog, landing page, site vệ tinh.
● Quản lý và phát triển các kênh mạng xã hội (Facebook, Instagram, Tiktok, Zalo, Youtube).
● Quản lý và tối ưu hóa gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (Shopee, Lazada, Tiki, Tiktok Shop).
● Lên kế hoạch và triển khai các chiến dịch quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, Tiktok Ads,...)
● Thực hiện các hoạt động SEO/SEM, email marketing, affiliate marketing.
● Phân tích, đo lường, báo cáo hiệu quả các chiến dịch digital marketing.
● Nghiên cứu, cập nhật các xu hướng, công nghệ digital marketing mới.
● Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận và Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh hoặc lĩnh vực liên quan.
Có ít nhất 1-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực FMCG
Thành thạo các công cụ quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads và các nền tảng truyền thông xã hội khác.
Kỹ năng phân tích dữ liệu tốt, có khả năng sử dụng Google Analytics và các công cụ phân tích khác để theo dõi và tối ưu hóa chiến dịch.
Có khả năng viết nội dung hấp dẫn và sáng tạo cho các kênh truyền thông khác nhau.
Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt, có khả năng phối hợp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty.
Thành Thạo Các Công Cụ Digital Marketing
Am Hiểu Về Các Nền Tảng Digital Marketing
Có Kiến Thức Về Seo/sem, Email Marketing, Affiliate Marketing.

Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh từ 10 - 13 triệu, thưởng 13 tháng lương theo hiệu suất làm việc.
- Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn và phát triển kỹ năng nghề nghiệp.
- Nghỉ phép hàng năm theo quy định, cùng với các ngày nghỉ lễ tết theo luật lao động.
- Môi trường làm việc thân thiện, năng động, khuyến khích sáng tạo và phát triển cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Công ty TNHH Tập Đoàn Tiến Thịnh Phát

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 16/5 Nguyễn Văn Bứa, Xã Xuân Thới Sơn, Huyện Hóc Môn, TP.HCM

