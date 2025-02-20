Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH VMGE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lên kế hoạch, sáng tạo nội dung cho các sản phẩm Game của công tytrên các nền tảng (Facebook, Tiktok, Youtube,…).

- Phối hợp với team Design, Social, Performance MKT để sản xuất nội dung hình ảnh, video.

- Theo dõi, đo lường hiệu quả nội dung.

- Cập nhật trend, xu hướng mới, đề xuất ý tưởng nội dung.

- Liên hệ, làm việc các đối tác, talent trong mảng gaming.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sáng tạo.

- Thích chơi game, có hiểu biết về game và thích làm việc trong ngành game.

- Khả năng sáng tạo tốt, hiểu biết cơ bản về Content Marketing.

- Biết sử dụng các công cụ hỗ trợ như AI content, ChatGPT,…

- Hiểu biết cơ bản về các phần mềm thiết kế: Capcut, Photoshop,…

- Có khả năng làm việc nhóm và quản lý thời gian tốt, chịu được áp lực deadline.

- Chủ động, sáng tạo và chịu được áp lực công việc cao.

*Ưu tiên:

- Am hiểu cộng đồng game thủ.

- Ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực Gaming.

- Thành thạo, hiểu biết sâu về các nền tảng social media.

Tại CÔNG TY TNHH VMGE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận dựa theo kinh nghiệm.

- Công ty cấp thiết bị làm việc.

- Thưởng theo dự án. Thưởng nóng các dịp lễ, Tết,...

- Review lương định kỳ (6 - 12 tháng 1 lần, hoặc ngay khi bạn đạt thành tích nổi bật).

- Chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của nhà nước.

- Chính sách du lịch hàng năm, khám sức khỏe nhân viên chính thức (tùy theo tình hình kinh doanh của công ty).

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và hòa đồng.

- Được đào tạo kiến thức chuyên ngành, đặc biệt là lĩnh vực game từ quản lý có nhiều năm kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VMGE

