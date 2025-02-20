Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 750 USD

JOB PURPOSE/ MỤC ĐÍCH

HRBP Executive hỗ trợ Asisstant HRBP Manager thông qua việc phát triển và triển khai các kế hoạch về quản lý nguồn lực, đảm bảo hoàn thành đúng vai trò của mình về các vấn đề liên quan về nhân sự và tư vấn các giải pháp cho đối tác mà mình phụ trách.

Descriptions

1. HR Business partner

· Nắm được tổng quan về chiến lược nhân sự và liên kết với chiến lược của Biz, của bộ phận mình phụ trách và các MWB

· Tham gia vào việc phát triển và thực hiện chiến lược về nhân sự của Tổ chức.

· Đảm bảo các chính sách, hoạt động nhân sự, KPI phù hợp và gắn liền với mục tiêu của tổ chức đồng thời KPI của HRBP cũng phục vụ dựa trên mục tiêu chung của tổ chức.