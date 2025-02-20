Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 550 - 750 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
- Hồ Chí Minh: 10 Đường Mai Chí Thọ, Thủ Thiêm, Quận 2, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 550 - 750 USD
JOB PURPOSE/ MỤC ĐÍCH
HRBP Executive hỗ trợ Asisstant HRBP Manager thông qua việc phát triển và triển khai các kế hoạch về quản lý nguồn lực, đảm bảo hoàn thành đúng vai trò của mình về các vấn đề liên quan về nhân sự và tư vấn các giải pháp cho đối tác mà mình phụ trách.
Descriptions
1. HR Business partner
· Nắm được tổng quan về chiến lược nhân sự và liên kết với chiến lược của Biz, của bộ phận mình phụ trách và các MWB
· Tham gia vào việc phát triển và thực hiện chiến lược về nhân sự của Tổ chức.
· Đảm bảo các chính sách, hoạt động nhân sự, KPI phù hợp và gắn liền với mục tiêu của tổ chức đồng thời KPI của HRBP cũng phục vụ dựa trên mục tiêu chung của tổ chức.
Với Mức Lương 550 - 750 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Công Nghiệp Vĩnh Tường Miền Bắc Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI