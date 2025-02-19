Tuyển Digital Marketing JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - The Manor Officetel, 89 Nguyễn Hữu Cảnh Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm làm việc chuyên với vị trí chuyên viên kiêm quản lý ban marketing cho ngành chuyên về mỹ phẩm (đã có kinh nghiệm làm việc cho các thương hiệu chăm sóc da, mỹ phẩm cao cấp là một lợi thế).

• Có kiến thức về branding và kiểm soát, quản trị về branding.

• Biết thiết kế các post quảng cáo.

• Biết edit, làm video.

• Có kinh nghiệm làm việc và quản lý các agency cung cấp dịch vụ digital MKT, PR, truyền thông.

• Có thái độ tốt, chịu được áp lực, trung thực và chăm chỉ.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương hấp dẫn từ 15 tới 30 triệu mỗi tháng hoặc hơn tùy vào khả năng của bạn.

• Nhận thêm thưởng hoàn thành tốt chỉ tiêu công việc, dự án, thưởng doanh thu.

• Nhận thêm thưởng quý và thưởng năm

• Mọi chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm sức khỏe và phúc lợi xã hội được công ty cung cấp, đóng theo đúng quy chế quy định của công ty và luật lao động Việt Nam.

• Được gửi đi đào tạo nâng cao với các chuyên gia tại Việt Nam hay/và Singapore.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

