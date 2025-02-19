Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Tab Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 39 Lương Hữu Khánh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nghiên cứu định hướng công ty, xu hướng hành vi khách hàng và dịch vụ công ty để sáng tạo nội dung.

Sáng tạo nội dung, lên ý tưởng và kế hoạch thực hiện theo yêu cầu củacông ty, các sản phẩm trên các nền tảng tik tok, facebook, IG, TVC ….

Làm việc chặt chẽ với Ekip sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm và thành phẩm đúng với định hướng, ý tưởng.

Lên layout, content cho các ấn phẩm của công ty (giới thiệu sản phẩm, sự kiện, chiến dịch MKT...)

Sản xuất nội dung truyền thông cho các chiến dịch marketing, tung sản phẩm mới ra thị trườngcủa công ty trên từng nền tảng mạng xã hội của công ty: Website, facebook, tiktok….

Làm việc trực tiếp với designer, editor và theo sát tiến độ công việc.

Biên tập, biên kịch, sáng tạo nội dung từ kho dữ liệu có sẳn của công ty và các chiến dịch của công ty

Tham gia các buổi quay video cùng team media, thể hiện nội dung theo ý tưởng, kịch bản đã được duyệt.

Quản lý và chịu trách nhiệm các tiến độ công việc của team media.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp chuyên ngành Báo chí, Marketing, Truyền thông và các ngành liên quan như đối ngoại, ngoại thương….

Kinh nghiệm làm việc: tối thiểu 01 năm kinh nghiệm sản xuất nội dung

Ngoại ngữ: Giao tiếp, ưu tiên có kinh nghiệm học tập và làm việc trong môi trường quốc tế.

Kiến thức:

Có kiến thức tốt về tổ chức sản xuất, sáng tạo nội dung đa phương tiện

Có hiểu biết về các kênh truyền thông, quảng bá hình ảnh

Có hiểu biết, overview về kỹ năng quay dựng video là 1 lợi thế.

Kỹ năng cần thiết:

Phát hiện đề tài, biên tập, tổng hợp, đánh giá thông tin tốt (Có khả năng sáng tạo, nhạy bén với truyền thông, xu hướng mới)

Có mắt nhìn về tính thẩm mỹ

Kỹ năng quản lý, giải quyết vấn đề, giao tiếp, đàm phán tốt

Kỹ năng làm việc nhóm

Thái độ làm việc:

Cần cù, ham học hỏi, chủ động trong công việc

Trách nhiệm, linh hoạt, sáng tạo.

Tại Công Ty TNHH Tab Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Lương từ 12 - 15 triệu/tháng

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo, có cơ hội phát triển nghề nghiệp.

Được đào tạo, cập nhật kiến thức mới về marketing.

Tham gia các chương trình team building, sự kiện nội bộ, du lịch hàng nămtrong nước/ nước ngoài

Bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tab Beauty

