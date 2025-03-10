Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 68

- 70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Phối hợp với team Ecommerce để phát triển chiến lược nội dung phù hợp với khách hàng mục tiêu và mục tiêu kinh doanh
- Xác định đối tượng khách hàng và nhu cầu của họ để tạo ra nội dung phù hợp và thu hút.
- Viết và biên tập nội dung chất lượng, bao gồm bài viết, tin tức, và nội dung truyền thông khác để hỗ trợ chiến lược tiếp thị.
- Phối hợp chặt chẽ với Graphic Designer nhằm tạo hình ảnh, video, hoặc đồ họa phù hợp với nội dung để tăng tính hấp dẫn.
- Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.
- Đảm bảo nội dung tuân thủ các chuẩn mực về phong cách, ngữ cảnh và thương hiệu.
- Tối ưu hóa nội dung để cải thiện SEO và tăng cường khả năng tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm.
- Theo dõi và đánh giá hiệu suất của nội dung để điều chỉnh và cải thiện.
- Sử dụng công cụ phân tích để đo lường hiệu suất của nội dung và đề xuất biện pháp cải thiện.
- Tạo và cập nhật báo cáo về hiệu suất nội dung, tương tác khán giả và các chỉ số khác.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm Content/Copywriter hoặc các vị trí tương đương.
- Hoạt động trong ngành dịch vụ.
- Sử dụng cơ bản những công cụ edit video như Capcut, Premier, After Effect,..
- Am hiểu các nguyên tắc thiết kế và hình thành ý tưởng
- Kỹ năng phân tích hình ảnh
- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc
- Khả năng sáng tạo, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm
- Có tinh thần lạc quan và tích cực đối với công việc và đồng cảm với các khách hàng và đồng đội.
- Sẵn sàng làm việc dưới áp lực và đảm bảo hiệu suất công việc trong môi trường làm việc nhanh chóng.
- Luôn mong muốn học hỏi và cải thiện kỹ năng.

Tại CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương: 8-12tr NET
- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn.
- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN

CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Nhà Waterfront, Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

