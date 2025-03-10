Tuyển Digital Marketing CÔNG TY TNHH BAMBOO JAPAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 68 - 70 Nguyễn Ngọc Phương, Phường 19,Hồ Chí Minh

- Phối hợp với team Ecommerce để phát triển chiến lược nội dung phù hợp với khách hàng mục tiêu và mục tiêu kinh doanh

- Xác định đối tượng khách hàng và nhu cầu của họ để tạo ra nội dung phù hợp và thu hút.

- Viết và biên tập nội dung chất lượng, bao gồm bài viết, tin tức, và nội dung truyền thông khác để hỗ trợ chiến lược tiếp thị.

- Phối hợp chặt chẽ với Graphic Designer nhằm tạo hình ảnh, video, hoặc đồ họa phù hợp với nội dung để tăng tính hấp dẫn.

- Quản lý và cập nhật nội dung trên các kênh truyền thông xã hội.

- Đảm bảo nội dung tuân thủ các chuẩn mực về phong cách, ngữ cảnh và thương hiệu.

- Tối ưu hóa nội dung để cải thiện SEO và tăng cường khả năng tìm thấy trên các công cụ tìm kiếm.

- Theo dõi và đánh giá hiệu suất của nội dung để điều chỉnh và cải thiện.

- Sử dụng công cụ phân tích để đo lường hiệu suất của nội dung và đề xuất biện pháp cải thiện.

- Tạo và cập nhật báo cáo về hiệu suất nội dung, tương tác khán giả và các chỉ số khác.

- Có kinh nghiệm từ 6 tháng đến 1 năm Content/Copywriter hoặc các vị trí tương đương.

- Hoạt động trong ngành dịch vụ.

- Sử dụng cơ bản những công cụ edit video như Capcut, Premier, After Effect,..

- Am hiểu các nguyên tắc thiết kế và hình thành ý tưởng

- Kỹ năng phân tích hình ảnh

- Kỹ năng quản lý thời gian và tổ chức công việc

- Khả năng sáng tạo, linh hoạt và có khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm

- Có tinh thần lạc quan và tích cực đối với công việc và đồng cảm với các khách hàng và đồng đội.

- Sẵn sàng làm việc dưới áp lực và đảm bảo hiệu suất công việc trong môi trường làm việc nhanh chóng.

- Luôn mong muốn học hỏi và cải thiện kỹ năng.

- Mức lương: 8-12tr NET

- Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng quản lý và chuyên môn.

- Môi trường làm việc năng động, cơ hội thăng tiến cao.

