Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Mức lương 8 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 972 Quang Trung phường 8 Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

1. Sáng tạo ý tưởng và lập kịch bản cho video + quản lý tiktok shop

2. Triển khai video

- Diễn cùng team cơ bản với những kịch bản đã tạo ra.

3. Phân tích và Báo cáo:

4. Hỗ trợ và Phối hợp:

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từng làm việc hợp tác với các KOL, KOC là một lợi thế.

2. Trình độ - kiến thức:

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cứng chính thức 8 triệu/ tháng + thưởng doanh số tháng cả phòng (trao đổi trực tiếp). Thử việc 2 tháng, 7 triệu/ tháng.

2. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo

3. Văn hóa học tập mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển cá nhân, có sự ghi nhận và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

4. Lương Tháng 13, Du lịch Công ty, BHXH.

5. Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1h, thứ 7, tháng làm 2 ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin