Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 16 Triệu

Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/04/2025
Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát

Mức lương
8 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 972 Quang Trung phường 8 Quận Gò Vấp,Hồ Chí Minh, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 16 Triệu

1. Sáng tạo ý tưởng và lập kịch bản cho video + quản lý tiktok shop
2. Triển khai video
- Diễn cùng team cơ bản với những kịch bản đã tạo ra.
3. Phân tích và Báo cáo:
4. Hỗ trợ và Phối hợp:

Với Mức Lương 8 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Từng làm việc hợp tác với các KOL, KOC là một lợi thế.
2. Trình độ - kiến thức:

Tại Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát Thì Được Hưởng Những Gì

1. Mức lương cứng chính thức 8 triệu/ tháng + thưởng doanh số tháng cả phòng (trao đổi trực tiếp). Thử việc 2 tháng, 7 triệu/ tháng.
2. Môi trường làm việc trẻ trung, chuyên nghiệp, cởi mở và sáng tạo
3. Văn hóa học tập mạnh mẽ để thúc đẩy sự phát triển cá nhân, có sự ghi nhận và lộ trình thăng tiến rõ ràng.
4. Lương Tháng 13, Du lịch Công ty, BHXH.
5. Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1h, thứ 7, tháng làm 2 ngày)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát

Công Ty TNHH Nội Thất Hưng Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 358 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

