Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CP KIẾN THỊNH GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CP KIẾN THỊNH GROUP
Mức lương
8 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 499 Lương Thế Vinh, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 9 Triệu
-Viết content về lĩnh vực thiết kế, kiến trúc, xây dựng trên web, các kênh social
-Lên ý tưởng, tối ưu nội dung, viết nội dung chuẩn SEO
- Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như bài viết, hình ảnh, ý tưởng video,...
- Công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận
Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Chấp nhận các bạn sinh viên mới ra trường
Tại CÔNG TY CP KIẾN THỊNH GROUP Thì Được Hưởng Những Gì
- Thời gian: Từ Thứ 2 – Sáng Thứ 7: 08h00 – 17h15
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP KIẾN THỊNH GROUP
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI