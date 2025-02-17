Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 17/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Mức lương
800 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa Nhà FaFim, Đường Nguyễn Siêu, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 800 - 1,200 USD

• Xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty
• Lập kế hoạch, tổ chức các event bán hàng/sự kiện cho khách hàng/cư dân
• Tổ chức công việc, triển khai với các bộ phận thiết kế, content, media trong phòng Marketing
• Giám sát, báo cáo và lập kế hoạch xử lý truyền thông nội bộ (cư dân, khách hàng,…)
• Phối hợp, thực hiện kế hoạch marketing với các phòng ban, đảm bảo triển khai công việc nhịp nhàng giữa các phòng ban
• Duy trì các mối quan hệ với truyền thông, đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ,…
• Tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án, sản phẩm Bất động sản và các dịch vụ khác mà công ty đang triển khai (nội thất, ẩm thực,…)
• Nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng về Digital mới (tiktok, AI,…)
• Xây dựng kế hoạch nội dung digital và quản trị các kênh truyền thông online của công ty: Fanpage facebook, website, Email MKT,…
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.

Với Mức Lương 800 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kiến thức hoặc kinh nghiệm về thị trường bất động sản là một lợi thế
• Có khả năng phân tích và tổng hợp thông tin, nhạy bén với các xu hướng của thị trường.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, số 6, Thái Văn Lung, P Bến Nghé, ,Quận 1, Tp.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

