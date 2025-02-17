Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD

• Xây dựng và triển khai các kế hoạch Marketing phù hợp với chiến lược và mục tiêu tổng thể của công ty

• Lập kế hoạch, tổ chức các event bán hàng/sự kiện cho khách hàng/cư dân

• Tổ chức công việc, triển khai với các bộ phận thiết kế, content, media trong phòng Marketing

• Giám sát, báo cáo và lập kế hoạch xử lý truyền thông nội bộ (cư dân, khách hàng,…)

• Phối hợp, thực hiện kế hoạch marketing với các phòng ban, đảm bảo triển khai công việc nhịp nhàng giữa các phòng ban

• Duy trì các mối quan hệ với truyền thông, đối tác, đơn vị cung cấp dịch vụ,…

• Tham gia nghiên cứu, xây dựng và triển khai các dự án, sản phẩm Bất động sản và các dịch vụ khác mà công ty đang triển khai (nội thất, ẩm thực,…)

• Nghiên cứu thị trường, cập nhật các xu hướng về Digital mới (tiktok, AI,…)

• Xây dựng kế hoạch nội dung digital và quản trị các kênh truyền thông online của công ty: Fanpage facebook, website, Email MKT,…

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý.