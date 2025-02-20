Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha

Digital Marketing

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 912 Trường Chinh Phường 15 Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Xây dựng và quản lý nội dung, kịch bản video trên fanpage, website, tiktok và các kênh online của công ty.
- Phát triển nội dung trên các kênh thương mại điện tử Tiktok Shop, Shopee.
- Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
- Chỉnh sửa, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
- Báo cáo kết quả định kỳ lên Ban Giám Đốc.
- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong Marketing/Content/Social Media (ưu tiên ngành thực phẩm, sức khỏe).
- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, truyền tải nội dung rõ ràng, hấp dẫn.
- Hiểu biết về SEO, tối ưu từ khóa, cấu trúc bài viết trên website.
- Biết cách xây dựng nội dung trên nhiều nền tảng digital khác nhau.
- Sáng tạo, nhanh nhạy, bắt trend tốt – Viết hay, hình ảnh cuốn hút, nội dung hấp dẫn.
- Có khả năng lập kế hoạch & triển khai độc lập.
- Biết chỉnh ảnh, dựng video cơ bản là lợi thế!

Tại Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực ứng viên
Thưởng tháng 13 +++
Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha

Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1046 Huỳnh Tấn Phát P.Tân Phú Quận 7 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

