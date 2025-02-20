Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 912 Trường Chinh Phường 15 Tân Bình,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

- Xây dựng và quản lý nội dung, kịch bản video trên fanpage, website, tiktok và các kênh online của công ty.

- Phát triển nội dung trên các kênh thương mại điện tử Tiktok Shop, Shopee.

- Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

- Chỉnh sửa, hiệu chỉnh và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

- Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

- Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

- Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

- Báo cáo kết quả định kỳ lên Ban Giám Đốc.

- Các công việc liên quan khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm từ 1-2 năm trong Marketing/Content/Social Media (ưu tiên ngành thực phẩm, sức khỏe).

- Kỹ năng viết tốt, sáng tạo, truyền tải nội dung rõ ràng, hấp dẫn.

- Hiểu biết về SEO, tối ưu từ khóa, cấu trúc bài viết trên website.

- Biết cách xây dựng nội dung trên nhiều nền tảng digital khác nhau.

- Sáng tạo, nhanh nhạy, bắt trend tốt – Viết hay, hình ảnh cuốn hút, nội dung hấp dẫn.

- Có khả năng lập kế hoạch & triển khai độc lập.

- Biết chỉnh ảnh, dựng video cơ bản là lợi thế!

Tại Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập theo năng lực ứng viên

Thưởng tháng 13 +++

Các quyền lợi khác theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH TM SX Xuất Nhập Khẩu Yến Sào Sài Gòn Anpha

