Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
• Phối hợp với nhân sự trong team để sản xuất nội dung, hình ảnh, video để đăng lên website.
• Đề xuất và lên kế hoạch thực hiện các chiến lược về nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
• Xây dựng và quản lý nội dung trên website, Fanpage Facebook.
• Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng ngày.
• Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
• Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.
• Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác/khóa học liên quan khác.
• Có kiến thức về: Viết bài SEO, xây dựng Fanpage.
• Kinh nghiệm 01-02 năm làm việc tại các vị trí tương đương.
• Có tính, cầu thị và ham học hỏi.
• Có định hướng làm việc lâu dài trong mảng marketing.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
QUYỀN LỢI:
- Thu nhập: 8 – 12tr lương cứng + KPI theo hệ số doanh thu của phòng
- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.
- Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật + quà sinh nhật.
- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.
- Lương tháng 13, Lễ Tết, du lịch...
Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech Thì Được Hưởng Những Gì
Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến
Kinh nghiệm: 1 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech
