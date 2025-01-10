Tuyển Digital Marketing Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

• Phối hợp với nhân sự trong team để sản xuất nội dung, hình ảnh, video để đăng lên website.

• Đề xuất và lên kế hoạch thực hiện các chiến lược về nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

• Xây dựng và quản lý nội dung trên website, Fanpage Facebook.

• Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng ngày.

• Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

• Báo cáo kết quả định kỳ lên cấp trên.

• Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý.

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác/khóa học liên quan khác.

• Có kiến thức về: Viết bài SEO, xây dựng Fanpage.

• Kinh nghiệm 01-02 năm làm việc tại các vị trí tương đương.

• Có tính, cầu thị và ham học hỏi.

• Có định hướng làm việc lâu dài trong mảng marketing.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hoặc các ngành khác/khóa học liên quan khác.

• Có kiến thức về: Viết bài SEO, xây dựng Fanpage.

• Kinh nghiệm 01-02 năm làm việc tại các vị trí tương đương.

• Có tính, cầu thị và ham học hỏi.

• Có định hướng làm việc lâu dài trong mảng marketing.

QUYỀN LỢI:

- Thu nhập: 8 – 12tr lương cứng + KPI theo hệ số doanh thu của phòng

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

- Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật + quà sinh nhật.

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.

- Lương tháng 13, Lễ Tết, du lịch...

Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 8 – 12tr lương cứng + KPI theo hệ số doanh thu của phòng

- Môi trường làm việc năng động, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển.

- Chế độ sinh nhật: Nghỉ hưởng nguyên lương ngày sinh nhật + quà sinh nhật.

- Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ sau khi kết thúc thử việc. Bảo hiểm xã hội đóng trên 100% lương cơ bản.

- Lương tháng 13, Lễ Tết, du lịch...

Ngành nghề: Tiếp thị / Marketing, Tiếp thị trực tuyến

Kinh nghiệm: 1 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Cơ Khí Vntech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin