Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 64 Lê Hữu Tựu , Nguyên Khê , Đông Anh , Hà Nội., Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.

• Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.

• Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.

• Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác

• Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.

• Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.

• Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.

• Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.

• Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.

• Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý

• Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm Content Marketing, Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.

• Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.

• Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.

• Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.

• Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp.

• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

• Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : Thu nhập từ 8 – 15 triệu/tháng ( Thoả thuận theo năng lực )

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

• Được thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng lương tháng 13.

• Nâng lương theo mức độ thâm niên mỗi năm.

• Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.

• Tham gia các khoá học đào tạo thêm kỹ năng , phát triển bản thân.

• Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/bữa, hỗ trợ xăng xe 20.000đ/km.

• Môi trường làm việc 9x trẻ trung , thân thiện.

• Được tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên như các sự kiện tháng ,team building , du lịch, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

