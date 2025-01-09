Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

Digital Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 64 Lê Hữu Tựu , Nguyên Khê , Đông Anh , Hà Nội., Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

• Lên kế hoạch, chiến lược nội dung kèm mục tiêu cụ thể. Đóng góp ý tưởng, cùng team triển khai các chiến dịch content marketing.
• Đưa ra và thực hiện các sáng kiến tiếp thị nội dung nhằm đạt được mục tiêu của công ty.
• Xây dựng và quản lý nội dung trên website, blog, fanpage của công ty, kịch bản video, v.v.
• Phát triển nội dung trên các kênh chưa khai thác
• Phối hợp với designer và các thành viên trong team sản xuất nội dung chất lượng về chữ viết và hình ảnh.
• Chỉnh sửa, hiệu chỉnh, và tối ưu nội dung chuẩn SEO.
• Đảm bảo xuất bản nội dung chất lượng, chính xác và đều đặn hàng tuần/tháng.
• Cập nhật xu hướng để đưa ra ý tưởng mới làm tăng tương tác và nhận diện thương hiệu.
• Theo dõi, phân tích, và đánh giá các chỉ số đo lường hiệu quả của content marketing, và nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hiệu quả.
• Các công việc liên quan khác theo sự phân công của quản lý
• Phối hợp với các phòng ban khác để thực hiện công việc theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng làm Content Marketing, Marketing, Truyền thông, hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Yêu thích công việc sáng tạo nội dung và cung cấp giá trị cho khách hàng.
• Thành thạo sử dụng các phầm mềm quản lý và xuất bản nội dung như WordPress, v.v.
• Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
• Am hiểu về SEO và tối ưu nội dung trên website.
• Kỹ năng viết, đọc hiểu, và giao tiếp.
• Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
• Thành thạo tin học văn phòng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương : Thu nhập từ 8 – 15 triệu/tháng ( Thoả thuận theo năng lực )
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.
• Được thưởng các ngày lễ, Tết, thưởng lương tháng 13.
• Nâng lương theo mức độ thâm niên mỗi năm.
• Có cơ hội thăng tiến lên các vị trí cấp cao.
• Tham gia các khoá học đào tạo thêm kỹ năng , phát triển bản thân.
• Hỗ trợ cơm trưa 30.000đ/bữa, hỗ trợ xăng xe 20.000đ/km.
• Môi trường làm việc 9x trẻ trung , thân thiện.
• Được tham gia các hoạt động gắn kết nhân viên như các sự kiện tháng ,team building , du lịch, .....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU AZ VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 64 Lê Hữu Tựu , Xã Nguyên Khê, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

