Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 469 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Phát triển và thực hiện chiến lược marketing kỹ thuật số toàn diện cho sản phẩm/dịch vụ của công ty, bao gồm các kênh Social Media, Content, Email, SEO và SEM.

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh để xác định cơ hội và thách thức trong việc tiếp cận khách hàng mục tiêu.

Xây dựng và quản lý nội dung marketing trên các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.), đảm bảo tính nhất quán và thu hút.

Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch Content Marketing, bao gồm viết bài, tạo video, hình ảnh, infographic hấp dẫn và phù hợp với từng kênh.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch Email Marketing, tăng tỷ lệ mở email và chuyển đổi.

Thực hiện các hoạt động SEO (Search Engine Optimization) để cải thiện thứ hạng website trên công cụ tìm kiếm.

Quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch SEM (Search Engine Marketing) trên Google Ads và các nền tảng khác.

Phân tích hiệu quả của các chiến dịch marketing kỹ thuật số thông qua các chỉ số KPI (Key Performance Indicator) và báo cáo định kỳ.

Đề xuất và triển khai các giải pháp để cải thiện hiệu quả marketing, tăng doanh số và nhận diện thương hiệu.

Hợp tác với các bộ phận khác trong công ty để đảm bảo sự nhất quán trong thông điệp marketing.

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông hoặc các ngành liên quan.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Digital Marketing.

Nắm vững các kênh marketing kỹ thuật số: Social Media Marketing, Content Marketing, Email Marketing, SEO, SEM.

Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ quản lý mạng xã hội, Google Analytics, Google Search Console, Google Ads.

Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Kỹ năng viết tốt, khả năng sáng tạo nội dung hấp dẫn.

Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Khả năng quản lý thời gian và chịu được áp lực công việc cao.

Có kiến thức về ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI LOTTE VIỆT NAM

