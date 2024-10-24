Tuyển Quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Long An: Lô B31 - 1, Đường Dọc 2, Khu CN Phú An Thạnh, Bến Lức

Mô Tả Công Việc Quản lý chất lượng Với Mức Lương Thỏa thuận

Thử nghiệm mẫu nguyên vật liệu, bán thành phẩm, thành phẩm thuốc, thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại phòng kiểm nghiệm của công ty

Xây dựng, rà soát, cải tiến các quy trình trong công việc....

Thực hiện công việc theo sự điều động phân công của Trưởng phòng QC.

Công việc cụ thể hơn sẽ được trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học chính quy chuyên ngành Ngành công nghệ sinh học, vi sinh, hóa học,...

Không yêu cầu kinh nghiệm

Thành thạo tiếng anh chuyên ngành

Có tinh thần học hỏi và trách nhiệm cao với công việc.

Thành thạo vi tính văn phòng.

Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các phòng QC của nhà máy sản xuất Dược phẩm và ứng viên có hộ khẩu ở Long An

Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ lương, thưởng cạnh tranh

- Thưởng các ngày lễ, Tết,sinh nhật, tháng lương thứ 13

- Thường xuyên tham gia đào tạo phát triển chuyên môn, kỹ năng mềm

- Môi trường chuyên nghiêp, năng động, thân thiện

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Luật lao động hiện hành: Đóng BHXH ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức, chế độ nghỉ phép năm, nghỉ các ngày Lễ, Tết theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH DƯỢC PHẨM NUTRAMED

