Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Nhất Tín (Nhất Tín Logistics) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Nhất Tín (Nhất Tín Logistics)
- Hà Nội: 17 Đường Phạm Hùng, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận
- Báo cáo/lập kế hoạch/ tham mưu và phân tích báo cáo triển khai công việc của các phòng ban/bộ phận. Tham mưu giải pháp xử lý các tồn đọng
- Kiểm tra, đôn đốc và giám sát các hoạt động vận hành. Xử lý các vấn đề nội bộ trong thẩm quyền
- Tổng hợp và đánh giá kết quả hoạt động của các phòng ban/bộ phân/bưu cục/ chi nhánh. Đề xuất các biện pháp nâng cao dịch vụ, tối ưu quy trình làm việc và xử lý các vấn đề tồn đọng
-Tham gia/ chủ trì các cuộc họp và ghi chép biên bản cuộc họp
-Quản lý/ xử lý các lịch làm việc, lịch hẹn, giấy tờ và các công tác văn thư khác
-Thực hiện các công việc theo phân công từ cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Ưu tiên có kinh nghiệm, tư duy và hiểu về Quy trình hoạt động của Chuyển phát nhanh, Logistics
- Có kinh nghiệm Trợ lý/ Thư ký
- Có kỹ năng tổng hợp, xây dựng và phân tích báo cáo, kế hoạch
-Tiếng Anh tốt
- Có khả năng đi công tác
