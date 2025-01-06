Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty CP Đầu Tư Thương Mại Nhất Tín (Nhất Tín Logistics) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

- Báo cáo/lập kế hoạch/ tham mưu và phân tích báo cáo triển khai công việc của các phòng ban/bộ phận. Tham mưu giải pháp xử lý các tồn đọng

- Kiểm tra, đôn đốc và giám sát các hoạt động vận hành. Xử lý các vấn đề nội bộ trong thẩm quyền

- Tổng hợp và đánh giá kết quả hoạt động của các phòng ban/bộ phân/bưu cục/ chi nhánh. Đề xuất các biện pháp nâng cao dịch vụ, tối ưu quy trình làm việc và xử lý các vấn đề tồn đọng

-Tham gia/ chủ trì các cuộc họp và ghi chép biên bản cuộc họp

-Quản lý/ xử lý các lịch làm việc, lịch hẹn, giấy tờ và các công tác văn thư khác

-Thực hiện các công việc theo phân công từ cấp trên.