Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Số 157 Đường số 5, Khu Đô thị Lakeview, P. An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

- Lập kế hoạch tuyển dụng/đào tạo/mua sắm và phối hợp các các đơn vị khác thực hiện.
- Xây dựng và đề xuất các chính sách, chế độ lương, thưởng, kỷ luật đối với CBCNV
- Thực hiện công tác liên quan đến chế độ của người lao động.
- Tổ chức vận hành và kiểm soát các hoạt động hành chính bao gồm: Lễ tân, văn thư, dịch vụ mua sắm nội bộ, vận hành xe ô tô Công ty
- Kiểm soát việc thực hiện nội quy/quy định trong Công ty
- Quản lý giấy phép chức năng của Công ty, theo dõi hạn giấy phép; phối hợp với các bộ phận trong Công ty làm hồ sơ xin cấp mới/gia hạn;
- Phụ trách phần mềm quản lý, theo dõi/phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm cập nhật/điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Quản lý và đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện và điều kiện làm việc cho CBNV của Công ty.
- Quản lý, vận hành, khai thác các hạ tầng kỹ thuật viễn thông, tổng đài nội bộ, máy chủ, máy trạm… trong Công ty, đảm bảo an ninh mạng,
- Các công việc khác do Ban Tổng Giám đốc giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh/quản trị nhân sự
- Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương từ 5 năm trở lên
- Kỹ năng giao tiếp, lắng nghe tốt
- Sử dụng thành thạo.các thiết bị văn phòng và phần mềm văn phòng.
- Kỹ năng quản lý thời gian tốt, sắp xếp công việc khoa học, linh hoạt và hiệu quả.
- Có kỹ năng lập kế hoạch thực hiện công việc
- Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
- Có chứng chỉ tiếng Anh

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thỏa thuận.
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước.
- Nghỉ phép năm theo quy định của nhà nước.
- Thưởng lễ, tết và phúc lợi khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kiểm Định Dầu Khí Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 1-5 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

