Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Ngày đăng tuyển: 06/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/02/2025
Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Giám đốc điều hành

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: 219 Đại Lộ Bình Dương, Thành Phố Thuận An, Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Tham mưu và nhân diện rủi ro nhằm giảm thiểu rủi ro về mức thấp và General Director có đủ thông tin trước khi ra quyết định
- Mục tiêu OGSM: Chủ động theo dõi, giám sát, thực hiện và tổng hợp tiến độ, kết quả công việc và các vấn đề phát sinh trong việc triển khai, thực hiện mục tiêu OGSM để đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng qui định
- Kế hoạch ngân sách AOP: Tham gia xây dựng kế hoạch ngân sách định kỳ theo kế hoạch triển khai của Công ty.
- Nhận diện, theo dõi, xử lý và báo cáo các sự cố (issues), các rủi ro (risks) trong vận hành các quy định của Công ty liên quan đến con người và hệ thống
- Tiếp nhận, kiểm tra, kiểm soát chứng từ/ hồ sơ/ tài liệu trình ký
- Theo dõi, kiểm soát các văn bản ủy quyền, cơ chế ủy quyền: Theo dõi, kiểm soát các văn bản ủy quyền, cơ chế ủy quyền của Cấp trên trực tiếp (ủy quyền và được ủy quyền) đảm thực hiện đúng quy định, bao gồm thực hiện, hoàn thành thủ tục ủy quyền và cơ chế ủy quyền cho Cấp trên theo đúng chỉ dẫn

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 219 Đại lộ Bình Dương, Vĩnh Phú, Thuận An, Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

