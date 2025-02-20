Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Dẫn dắt và mở rộng danh mục khách hàng, tạo dựng mối quan hệ chiến lược.

- Chủ động tìm kiếm và chinh phục khách hàng mới, xây dựng thị trường rộng lớn.

- Định hướng chiến lược kinh doanh, đưa ra giải pháp đột phá giúp khách hàng phát triển.

- Đàm phán, ký kết và quản lý hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối ưu cho cả hai bên.

- Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược phát triển và dẫn đầu cuộc chơi.

- Báo cáo trực tiếp kết quả kinh doanh, đề xuất ý tưởng sáng tạo, không ngừng tối ưu hiệu quả.

Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00 – 17h00, có đi công tác

Địa điểm làm việc: 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách, luôn hướng đến kết quả.

- Kinh nghiệm từ 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển khách hàng là lợi thế – nhưng nếu bạn cực kỳ xuất sắc, chưa có kinh nghiệm cũng không thành vấn đề!

- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán ở cấp độ “Master”.

- Sẵn sàng làm việc trong môi trường tốc độ cao, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách.

- Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường và không ngại đổi mới.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong [ngành nghề cụ thể của công ty], nhưng quan trọng hơn hết là bản lĩnh và tham vọng!

Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng hấp dẫn + Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN + Thưởng theo hiệu suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

