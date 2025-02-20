Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
Ngày đăng tuyển: 20/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/03/2025
Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Giám đốc điều hành

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Dẫn dắt và mở rộng danh mục khách hàng, tạo dựng mối quan hệ chiến lược.
- Chủ động tìm kiếm và chinh phục khách hàng mới, xây dựng thị trường rộng lớn.
- Định hướng chiến lược kinh doanh, đưa ra giải pháp đột phá giúp khách hàng phát triển.
- Đàm phán, ký kết và quản lý hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối ưu cho cả hai bên.
- Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược phát triển và dẫn đầu cuộc chơi.
- Báo cáo trực tiếp kết quả kinh doanh, đề xuất ý tưởng sáng tạo, không ngừng tối ưu hiệu quả.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00 – 17h00, có đi công tác
Địa điểm làm việc: 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Dám nghĩ, dám làm, không ngại thử thách, luôn hướng đến kết quả.
- Kinh nghiệm từ 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển khách hàng là lợi thế – nhưng nếu bạn cực kỳ xuất sắc, chưa có kinh nghiệm cũng không thành vấn đề!
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán ở cấp độ “Master”.
- Sẵn sàng làm việc trong môi trường tốc độ cao, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách.
- Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường và không ngại đổi mới.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong [ngành nghề cụ thể của công ty], nhưng quan trọng hơn hết là bản lĩnh và tham vọng!

Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương cứng hấp dẫn + Hoa hồng KHÔNG GIỚI HẠN + Thưởng theo hiệu suất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 119A/2 Tổ 4, KP.1B, P.An Phú, TP.Thuận An, Tỉnh. Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-dieu-hanh-thu-nhap-15-25-trieu-vnd-toan-thoi-gian-tai-binh-duong-job317350
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 18 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH COKI INVESTMENT
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TOSUDO
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH MHRENTAL VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ làm việc tại Bình Dương thu nhập 6 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ Ô TÔ ĐỨC TRÍ
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 6 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm công ty cổ phần ci holding
Tuyển Tư vấn tuyển sinh/khoá học công ty cổ phần ci holding làm việc tại Bình Dương thu nhập Từ 8 Triệu
công ty cổ phần ci holding
Hạn nộp: 30/09/2025
Bình Dương Còn 15 ngày để ứng tuyển Trên 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Tuyển Chuyên viên đào tạo Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Thương Mại Rồng Á Châu - ADC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Bình Dương Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Tuyển Nhân viên mua hàng Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC làm việc tại Bình Dương thu nhập 7 - 8 Triệu
Công ty TNHH TM DV ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN AN PHÚC
Hạn nộp: 31/10/2025
Bình Dương Còn 46 ngày để ứng tuyển 7 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Tuyển Kế toán dự án Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 16 Triệu
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Hạn nộp: 03/10/2025
Bình Dương Đồng Nai Còn 18 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 27 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ ĐÔNG SÀI GÒN
Hạn nộp: 08/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU COCO VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Quán Phong
Hạn nộp: 28/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO RESOLIST
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Tuyển Business Analyst Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Hạ tầng Viễn thông CMC Telecom Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CHANG GROUP
Hạn nộp: 17/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Đá tự nhiên Ninh Bình
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ ĐÔNG HIỆP
Hạn nộp: 15/10/2025
Hải Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LONG NGỌC LUXURY
Hạn nộp: 06/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 2,000 USD
CÔNG TY TNHH HORIZON CONSTRUCTION DEVELOPMENT OVERSEAS (VIỆT NAM)
Hạn nộp: 03/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Tới 2,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Tuyển Giám đốc điều hành CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRẢI NGHIỆM TOÀN CẦU
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 35 - 45 Triệu
Công ty Cổ phần Thực phẩm và dịch vụ My way
Hạn nộp: 18/09/2025
Quảng Ninh Còn 3 ngày để ứng tuyển 35 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Tuyển Giám đốc điều hành Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 USD
Tập Đoàn Apec (Apec Group)
Hạn nộp: 20/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 2 - 5 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kidspire
Tuyển Giám đốc điều hành Kidspire làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 260 - 320 USD
Kidspire
Hạn nộp: 19/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 260 - 320 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Tuyển Giám đốc điều hành CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 50 Triệu
CTY CP DU THUYỀN BẾN NHÀ RỒNG
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 35 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ILA Vietnam
Tuyển Giám đốc điều hành ILA Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
ILA Vietnam
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Tuyển Giám đốc điều hành TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
TẬP ĐOÀN KDI HOLDINGS
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu Công Ty TNHH TM DV XD Vạn Đại Thành
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 30 Triệu JobsGO Recruit
15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH TM DV Tân Hiệp Phát
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công ty TNHH Bình Minh Tải làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 14 Triệu Công ty TNHH Bình Minh Tải
Trên 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 500 USD Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 400 - 500 USD Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Việt Nam
400 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm