Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
- Bình Dương:
- 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Giám đốc điều hành Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Dẫn dắt và mở rộng danh mục khách hàng, tạo dựng mối quan hệ chiến lược.
- Chủ động tìm kiếm và chinh phục khách hàng mới, xây dựng thị trường rộng lớn.
- Định hướng chiến lược kinh doanh, đưa ra giải pháp đột phá giúp khách hàng phát triển.
- Đàm phán, ký kết và quản lý hợp đồng, đảm bảo lợi ích tối ưu cho cả hai bên.
- Theo dõi xu hướng thị trường, đề xuất chiến lược phát triển và dẫn đầu cuộc chơi.
- Báo cáo trực tiếp kết quả kinh doanh, đề xuất ý tưởng sáng tạo, không ngừng tối ưu hiệu quả.
Thời gian làm việc: Giờ hành chính từ 8h00 – 17h00, có đi công tác
Địa điểm làm việc: 119A/2, tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm từ 5 năm trong lĩnh vực kinh doanh, phát triển khách hàng là lợi thế – nhưng nếu bạn cực kỳ xuất sắc, chưa có kinh nghiệm cũng không thành vấn đề!
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục và đàm phán ở cấp độ “Master”.
- Sẵn sàng làm việc trong môi trường tốc độ cao, nhiều cơ hội nhưng cũng đầy thử thách.
- Tư duy chiến lược, nhạy bén với thị trường và không ngại đổi mới.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong [ngành nghề cụ thể của công ty], nhưng quan trọng hơn hết là bản lĩnh và tham vọng!
Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
