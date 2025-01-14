Tuyển Giám đốc điều hành Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc điều hành Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Boston Việt Nam
- Bình Dương: Số 43, đường số 8, KCN VSIP 1, Thuận An, Bình Dương.
Vị Trí 1: CHUYÊN VIÊN ĐIỀU PHỐI KẾ HOẠCH DỰ ÁN MEPF
- Phối hợp với Ban Quản Lý dự án và các nhà thầu MEPF để lập tiến độ dự án tổng thể và chi tiết cho từng công đoạn
- Theo dõi tiến độ công việc, nhắc nhở hoàn thành công việc cho Ban Quản Lý dự án
- Giải quyết và phối hợp giải quyết các sung đột trong kế hoạch triển khai MEPF với tất cả các nhà thầu liên quan trong dự án
- Kiểm tra sự hoàn thành công việc theo tiến độ để tư vấn cho việc thanh toán cho các nhà thầu
- Đánh giá tất cả các nguy cơ dẫn đến kế hoạch không hoàn thành, báo cáo nhanh chóng và có biện pháp giảm thiểu nguy cơ
- Kiểm tra tính phù hợp trong vận hành của các hệ thống MEPF, tiến hành vận hành hệ thống MEPF khi được yêu cầu
- Kiểm tra các hồ sơ nghiệm thu, các hồ sơ phù hợp cho việc thanh toán cho các nhà thầu
Vị Trí 2: NHÂN VIÊN GIÁM SÁT MEP
Giai đoạn dự án
Kiểm soát kế hoạch triển khai thi công của các nhà thầu
kiểm tra xác nhận bản vẽ và BOQ liên quan đến hệ thống điện Trung hạ thế- điện nhẹ
Kiểm tra và phản hồi bản vẽ thi công shopdrawing được đệ trình bởi nhà thầu
