Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 2,500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Mức lương
2,000 - 2,500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 30F, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 2,500 USD
Với Mức Lương 2,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Đại học trở lên. Nam/nữ, tuổi từ 32 trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh (tối thiểu 7 người);
• Có khả năng phân tích thị trường, kỹ năng quảng bá, tiếp thị tốt;
• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng điều phối công việc tốt, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề;
• Ưu tiên những ứng viên có sẵn nguồn khách hàng quảng cáo.
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
