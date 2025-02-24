Tuyển Giám đốc kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2,000 - 2,500 USD

Mức lương 2,000 - 2,500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 30F, tòa Lotte Center, 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương 2,000 - 2,500 USD

Với Mức Lương 2,000 - 2,500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên. Nam/nữ, tuổi từ 32 trở lên, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm quản lý đội ngũ kinh doanh (tối thiểu 7 người);

• Có khả năng phân tích thị trường, kỹ năng quảng bá, tiếp thị tốt;

• Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng điều phối công việc tốt, có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề;

• Ưu tiên những ứng viên có sẵn nguồn khách hàng quảng cáo.

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG THIÊN HY LONG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin