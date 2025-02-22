Tuyển Giám đốc kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Thu nhập không giới hạn dựa trên doanh số thực đạt.

- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, được sự hướng dẫn và hỗ trợ trực tiếp từ cấp quản lý.

- Thưởng quý, năm.... và các theo các chương trình đặc biệt của công ty., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Xây dựng và thực hiện kế hoạch bán hàng để đảm bảo đạt được mục tiêu doanh số và lợi nhuận.
Quản lý, hướng dẫn và phát triển đội ngũ bán hàng, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đặt mục tiêu và theo dõi hiệu suất.
Điều phối các hoạt động tiếp thị và quảng cáo để tạo ra sự nhận diện về thương hiệu và tạo cơ hội bán hàng.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ chặt chẽ với khách hàng hiện tại và tiềm năng để hiểu rõ nhu cầu của họ và tạo giải pháp tốt nhất.
Theo dõi và phân tích thị trường, cạnh tranh và xu hướng để điều chỉnh chiến lược bán hàng.
Thúc đẩy tinh thần làm việc đồng đội và tạo môi trường làm việc tích cực trong đội ngũ bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm quản lý bán hàng tối thiểu 03 năm kênh OTC trong ngành dược.
Tuyển dụng và đào tạo nhân viên cấp dưới, nhanh nhẹ nhàng, trung thực, có khả năng đi công tác.
Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và kỹ năng quản lý đội ngũ.
Kỹ năng giao tiếp xuất sắc và khả năng thương thuyết.
Khả năng phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.
Sẵn sàng di chuyển hỗ trợ đội ngũ bán hàng.
Sử dụng thành thạo các công cụ văn phòng và phần mềm liên quan.
Có giấy phép lái xe hạng B2 là mô thức lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng: 25 - 80 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VÀ THƯƠNG MẠI THUẬN AN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Ngõ 5 Ngô Đình Mẫn, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

