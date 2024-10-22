Tuyển Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt
Ngày đăng tuyển: 22/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 02/11/2024
Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt

Giám đốc kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc kinh doanh Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phan Thiết, Phan Thiết

Mô Tả Công Việc Giám đốc kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý nhân sự của chi nhánh theo đúng thủ tục và chính sách của Công ty. Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo chỉ tiêu Công ty giao. Đưa ra chiến lược, khảo sát thị trường, thiết lập và triển khai kế hoạch phát triển cho chi nhánh. Hỗ trợ tư vấn phát triển khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm đạt mục tiêu thị phần và doanh thu. Định hướng tư vấn đầu tư cho khách hàng. Phân tích và thống kê dữ liệu khách hàng và báo cáo lên cấp quản lý. Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề của khách hàng Kiểm soát, tuân thủ các quy trình, quy định của Công ty. Tham gia phỏng vấn và tuyển chọn nhân viên; đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên Lên phương án marketing hoặc phối hợp với bộ phận marketing của hội sở, cập nhật và phản hồi thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chương trình sự kiện, phương án marketing để thúc đẩy doanh số của chi nhánh. Thống kê, phân tích, tổng hợp doanh số bán hàng của Chi nhánh hàng tháng, gửi kế hoạch nhiệm vụ tháng tới cho cấp quản lý theo quy định.
Quản lý nhân sự của chi nhánh theo đúng thủ tục và chính sách của Công ty.
Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh của chi nhánh theo chỉ tiêu Công ty giao.
Đưa ra chiến lược, khảo sát thị trường, thiết lập và triển khai kế hoạch phát triển cho chi nhánh.
Hỗ trợ tư vấn phát triển khách hàng tiềm năng và chăm sóc khách hàng hiện tại nhằm đạt mục tiêu thị phần và doanh thu.
Định hướng tư vấn đầu tư cho khách hàng. Phân tích và thống kê dữ liệu khách hàng và báo cáo lên cấp quản lý. Hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề của khách hàng
Kiểm soát, tuân thủ các quy trình, quy định của Công ty.
Tham gia phỏng vấn và tuyển chọn nhân viên; đào tạo, quản lý và phát triển đội ngũ nhân viên
Lên phương án marketing hoặc phối hợp với bộ phận marketing của hội sở, cập nhật và phản hồi thông tin thị trường, thông tin đối thủ cạnh tranh và đề xuất các chương trình sự kiện, phương án marketing để thúc đẩy doanh số của chi nhánh.
Thống kê, phân tích, tổng hợp doanh số bán hàng của Chi nhánh hàng tháng, gửi kế hoạch nhiệm vụ tháng tới cho cấp quản lý theo quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing, hoặc luật tài chính và đầu tư. Có hiểu biết chuyên sâu về quản trị kinh doanh; quản trị nguồn lực; hiểu về dịch vụ khách hàng; hiểu về luật dân sự, luật đầu tư, luật tài chính, tín dụng và các luật lien quan; hiểu biết về quy trình nghiệp vụ vay vốn và tín dụng,... Có kiến thức tốt trong lĩnh vực bất động sản/ tài chính/ chứng khoán/ ngân hàng... Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 5 năm trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tín dụng, quản lý quỹ; Khả năng định hướng chiến lược, thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả; Năng lực lãnh đạo, quản lý, ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự.
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, kinh tế, marketing, hoặc luật tài chính và đầu tư.
Có hiểu biết chuyên sâu về quản trị kinh doanh; quản trị nguồn lực; hiểu về dịch vụ khách hàng; hiểu về luật dân sự, luật đầu tư, luật tài chính, tín dụng và các luật lien quan; hiểu biết về quy trình nghiệp vụ vay vốn và tín dụng,...
Có kiến thức tốt trong lĩnh vực bất động sản/ tài chính/ chứng khoán/ ngân hàng...
Đã qua công tác thực tiễn quản lý bộ phận kinh doanh trong 5 năm trở lên, có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý tương đương. Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý tín dụng, quản lý quỹ;
Khả năng định hướng chiến lược, thiết lập và triển khai kế hoạch kinh doanh hiệu quả;
Năng lực lãnh đạo, quản lý, ổn định và phát triển đội ngũ nhân sự.

Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + lương kinh doanh + hoa hồng quản lý | Thu nhập trung bình trên 30 triệu/ tháng Hoa hồng được phát sinh trong suốt quá trình khách hàng giao dịch (khách hàng tích lũy) Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng thành tích, lương tháng 13... Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn liên tục để nâng cao kiến thức và nghiệp vụ; Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát triển trong công việc. Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, teambuilding, du lịch thường niên, khám sức khỏe định kỳ.
Lương cơ bản + lương kinh doanh + hoa hồng quản lý | Thu nhập trung bình trên 30 triệu/ tháng
Hoa hồng được phát sinh trong suốt quá trình khách hàng giao dịch (khách hàng tích lũy)
Thưởng doanh số hấp dẫn, thưởng thành tích, lương tháng 13...
Được hướng dẫn, đào tạo chuyên môn liên tục để nâng cao kiến thức và nghiệp vụ;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát triển trong công việc.
Đóng đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định Nhà Nước ngay sau khi ký hợp đồng lao động chính thức
Hưởng đầy đủ chính sách phúc lợi của Công ty: Thưởng các dịp lễ, Tết, lương tháng 13, teambuilding, du lịch thường niên, khám sức khỏe định kỳ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt

Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Mạnh Việt

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: STH 16.15 đường 8C, Khu đô thị Hà Quang 2, Phường Phước Hải, TP.Nha Trang, Khánh Hoà

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

