Tuyển Quản lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 12, tháp B, Tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng (Ngã tư Phạm Hùng, Mễ Trì, Dương Đình Nghệ), Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hoạch định chiến lược kinh doanh: Phát triển và triển khai chiến lược kinh doanh tổng thể cho công ty, bao gồm phân tích thị trường, xác định đối tượng khách hàng mục tiêu, định vị thương hiệu, xây dựng kế hoạch kinh doanh, quản lý và điều phối các hoạt động kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh thu và lợi nhuận.

Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh, tạo động lực và sự gắn kết cho đội ngũ.

Xây dựng, phát triển và quản lý các kênh bán hàng hiệu quả.

Xây dựng mối quan hệ đối tác: Tìm kiếm và phát triển các đối tác chiến lược để mở rộng thị trường, tăng cường khả năng tiếp cận khách hàng và nâng cao uy tín của công ty.

Quản lý hoạt động marketing: Lập kế hoạch và thực hiện các chiến dịch marketing hiệu quả để nâng cao nhận thức về thương hiệu, thu hút khách hàng tiềm năng và thúc đẩy doanh thu. Điều phối các hoạt động quảng cáo, truyền thông, PR và tiếp thị nội dung.

Thiết lập, quản lý và tối ưu hóa các quy trình vận hành kinh doanh.

Phân tích dữ liệu và báo cáo: Thu thập, phân tích dữ liệu kinh doanh, marketing và vận hành để đánh giá hiệu quả hoạt động, đưa ra đề xuất cải thiện cho ban lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế, Tài chính, Marketing,...

Kinh nghiệm tối thiểu 4 năm trong lĩnh vực kinh doanh ngành giáo dục đào tạo, trong đó ít nhất 2 năm với vai trò quản lý kinh doanh

Hiểu biết sâu về ngành giáo dục và đào tạo; Nắm vững các kiến thức về chiến lược kinh doanh, marketing, quản lý bán hàng và vận hành

Kinh nghiệm quản lý đội ngũ, có tư duy chiến lược, khả năng lãnh đạo, truyền cảm hứng và tạo động lực cho nhân viên

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán mạnh mẽ; khả năng phân tích & lập báo cáo tốt

Năng động, sáng tạo, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.

Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet Thì Được Hưởng Những Gì

Là thành viên quan trọng trọng trong chuỗi giá trị Công ty, có cơ hội làm việc với các chuyên gia & đối tác doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, kinh doanh, marketing,...

Thời gian làm việc từ 8h30 – 17h30 thứ 2 – 6 (Nghỉ thứ 7 và chủ nhật)

Thu nhập hấp dẫn: LC + hoa hồng (Trao đổi trong buổi phỏng vấn)

Phụ cấp ăn trưa (CBNV chính thức): 35k/ngày

Bảo hiểm & nghỉ phép theo đúng quy định nhà nước

Được cấp trang thiết bị làm việc (máy tính, VPP,...)

Đãi ngộ khác: Phụ cấp Gửi xe; thưởng lễ & Tết, ngày thành lập, kỷ niệm công ty; du lịch nghỉ mát; thưởng tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ và Truyền Thông VTC Netviet

