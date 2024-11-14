Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VINA OILS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1B Trần Não, P. An Phú, TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh của các cửa hàng phụ trách, bao gồm: Kiểm soát số lượng, chất lượng hàng hoá đáp ứng nhu cầu kinh doanh; Quản lý nhân sự, tuyển dụng, đào tạo và đánh giá nhân viên bán hàng; Thực hiện kiểm soát và triển khai hiệu quả các chương trình khuyến mãi; Triển khai giám sát hoàn thành chỉ tiêu doanh số; Chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh và doanh thu của các cửa hàng.

Tiếp nhận tư vấn và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

Báo cáo công việc theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

Giới tính: Nam. Tuổi từ 27 - 40 tuổi. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Sale, Sup, Giám Sát Bán hàng trong lĩnh vực FMCG

Có khả năng quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động của đội ngũ nhân viên.

Có kiến thức về cách vận hành kinh doanh, phân tích tài chính căn bản.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng MS. Office (word, excel).

Khả năng giao tiếp đàm phán, trình bày, huấn luyện, đào tạo và làm việc nhóm.

Khả năng lãnh đạo, quản lý dự án, giải quyết vấn đề.

Có thể đi công tác

+ Tham gia đầy đủ chế độ theo quy định pháp luật (BHXH, BHYT, BTTN,...).

+ Làm việc trong môi trường thân thiện, chuyên nghiệp và năng động.

+ Có chế độ khen thưởng xứng đáng và cơ hội thăng tiến.

+ Thời gian làm việc: Từ 08h00 – 17h00 Thứ 2 – Thứ 7.

+ Địa điểm làm việc: 1B Trần Não, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. HCM

