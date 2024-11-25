Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường

Tiếp nhận mặt bằng, nắm bắt rõ thông tin kỹ thuật của dự án

Hoàn chỉnh tiến độ thi công sát thực tế

Đưa ra biện pháp thi công cho dự án

Quản lý thi công tại công trình theo đúng tiến độ

Giám sát an toàn, chất lượng hệ thống tại công trình

Tổng hợp hồ sơ nghiệm thu và nghiệm thu theo đợt

Tập kết vật tư

Thi công lắp đặt hệ thống cho dự án

Cập nhật nhật ký thi công

Chuẩn bị hướng dẫn vận hành và bản vẽ hoàn công (kết hợp với phòng thiết kế)

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận

Yêu Cầu Công Việc

− Kinh nghiệm: 2 năm kinh nghiệm giám sát công trình

− Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng

− Ngành nghề: xây dựng, Môi trường, cấp thoát nước

− Địa điểm làm việc: 144 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh

− Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định

− Yêu cầu: Nam

Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì

− Mức lương: 12 -16 triệu

− Thưởng tháng 13

− Được đào tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp;

− Nâng cao kỹ năng giao tiếp

− Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.

− Các chế độ BHXH, BHYT theo luật nhà nước. Bảo hiểm tai nạn PVI

− Phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam

