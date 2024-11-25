Tuyển Kỹ sư môi trường Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư môi trường Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
- Hồ Chí Minh: Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư môi trường Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Tiếp nhận mặt bằng, nắm bắt rõ thông tin kỹ thuật của dự án
Hoàn chỉnh tiến độ thi công sát thực tế
Đưa ra biện pháp thi công cho dự án
Quản lý thi công tại công trình theo đúng tiến độ
Giám sát an toàn, chất lượng hệ thống tại công trình
Tổng hợp hồ sơ nghiệm thu và nghiệm thu theo đợt
Tập kết vật tư
Thi công lắp đặt hệ thống cho dự án
Cập nhật nhật ký thi công
Chuẩn bị hướng dẫn vận hành và bản vẽ hoàn công (kết hợp với phòng thiết kế)
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
− Yêu cầu bằng cấp: Đại học/ cao đẳng
− Ngành nghề: xây dựng, Môi trường, cấp thoát nước
− Địa điểm làm việc: 144 Chu Văn An, Quận Bình Thạnh
− Hình thức làm việc: Toàn thời gian cố định
− Yêu cầu: Nam
Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam Thì Được Hưởng Những Gì
− Thưởng tháng 13
− Được đào tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp;
− Nâng cao kỹ năng giao tiếp
− Các chế độ thưởng khác khi phỏng vấn.
− Các chế độ BHXH, BHYT theo luật nhà nước. Bảo hiểm tai nạn PVI
− Phúc lợi theo chính sách ưu đãi nhân sự của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Giải Pháp Môi Trường Đại Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI