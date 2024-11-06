Tuyển Giáo viên Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 7 Ngõ 38 Phương Mai, Kim Liên, Đống Đa ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Giáo viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giảng dạy theo chương trình Bàn tính và Số học trí tuệ UCMAS, được tham gia đào tạo, nâng cao chuyên môn từ đầu

Quan tâm và chăm sóc phụ huynh, học sinh như: gửi thư, trao đổi và tư vấn cho phụ huynh về phương pháp đào tạo hiệu quả...

Thực hiện các công việc hành chính của Phòng đào tạo, trung tâm và các công việc khác khi được công ty điều động.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên nữ tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học sư phạm hoặc có chứng chỉ sư phạm và ưu tiên người có kinh nghiệm giảng dạy.

Chấp nhận sinh mới ra trường, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng giảng dạy, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tin học, kỹ năng làm việc nhóm, chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Không nói ngọng, không nói giọng địa phương.

Yêu thích trẻ nhỏ và hoạt động giáo dục, nhiệt tình trong công việc.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7M-10M +Thưởng ( Thu nhập 10-20M/tháng)

Lương tháng 13;

Được thưởng vào các ngày lễ, sự kiện: 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 8/3, sinh nhật...;

Được hưởng ngày nghỉ phép, nghỉ Lễ, Tết theo quy định nhà nước;

Được đào tạo và tạo điều kiện tham gia vào các chương trình, sự kiện trong, ngoài công ty để nâng cao tư duy, kỹ năng, năng lực chuyên môn;

Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước;

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa....và rất nhiều các hoạt động khác.

Được làm việc trong môi trường làm việc chan hòa, yêu thương, tích cực, cởi mở, sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ từ sếp đến đồng nghiệp;

Được làm việc tại công ty có sản phẩm có thương hiệu, tạo dựng được uy tín sau gần 20 năm hình thành và phát triển;

Thưởng tỷ lệ lên cấp, thưởng giáo viên dạy giỏi, thưởng khi có học sinh tham gia thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Con cán bộ được tài trợ học phí khi tham gia học tại các trung tâm của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IECC

