Tuyển Giáo viên tiếng Anh ATEN ENGLISH CENTER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại ATEN ENGLISH CENTER
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 16D Nguyễn Văn Giai, P. Đa Kao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Đào Tạo, Quản lý, Điều Phối, Đánh Giá Giáo Viên
Đứng lớp Offline/Online tại chi nhánh theo nội dung đào tạo và giáo trình có sẵn
Giao bài tập, chấm và chữa bài tập trên lớp và về nhà
Theo dõi và giám sát tiến độ đào tạo của các lớp.
Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Giám Đốc.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm dạy tiếng Anh tối thiểu 1 năm
Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ giảng dạy hoặc đang theo học các trường sư phạm về ngôn ngữ
Có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục
Giao tiếp tốt, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc
Tại ATEN ENGLISH CENTER Thì Được Hưởng Những Gì
Lương + thưởng: 9 - 12 triệu /tháng
Thời gian làm việc linh hoạt (8h/ngày, nghỉ 4 ngày/tháng)
Thời khóa biểu nhận lớp linh hoạt (có thể nhận thêm lớp để dạy ngoài giờ nếu muốn).
Làm việc sáng tạo và có tầm ảnh hưởng đối với đồng nghiệp và khách hàng
Môi trường trẻ trung, tự do, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại ATEN ENGLISH CENTER
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
