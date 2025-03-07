Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Anh Ngữ Aten - 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Đào Tạo, Quản lý, Điều Phối, Đánh Giá Giáo Viên

Đứng lớp Offline/Online tại chi nhánh theo nội dung đào tạo và giáo trình có sẵn

Giao bài tập, chấm và chữa bài tập trên lớp và về nhà

Theo dõi và giám sát tiến độ đào tạo của các lớp.

Thực hiện các công việc khác theo điều phối của Giám Đốc.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm dạy tiếng Anh tối thiểu 1 năm

Ưu tiên các ứng viên có chứng chỉ sư phạm, chứng chỉ giảng dạy hoặc đang theo học các trường sư phạm về ngôn ngữ

Có đam mê và muốn phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực giáo dục

Giao tiếp tốt, linh hoạt và có trách nhiệm cao trong công việc

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương + thưởng: 9 - 12 triệu /tháng

Thời gian làm việc linh hoạt (8h/ngày, nghỉ 4 ngày/tháng)

Thời khóa biểu nhận lớp linh hoạt (có thể nhận thêm lớp để dạy ngoài giờ nếu muốn).

Làm việc sáng tạo và có tầm ảnh hưởng đối với đồng nghiệp và khách hàng

Môi trường trẻ trung, tự do, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin