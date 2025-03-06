Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 22 đường số 3, KDC City Land, Phan Văn Trị, P.10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Dạy PTE làm việc tại City land Gò Vấp

– Soạn bài theo chương trình giảng dạy của trung tâm.

– Trực tiếp giảng dạy bằng hình thức offline theo chương trình luyện thi lấy chứng chỉ PTE/tiếng Anh theo yêu cầu, tài liệu và hệ thống của trung tâm.

– Sửa và chấm bài trực tiếp trên lớp kèm nhận xét về tình hình học bài của học viên.

– Theo dõi quá trình học, nhắc nhở và thường xuyên kiểm tra để đánh giá chất lượng học viên.

– Làm report về kết quả học tập cũng như các vấn đề nếu có phát sinh với học viên.

– Hỗ trợ đưa ra giải pháp giúp học viên cải thiện chất lượng học tập trong khóa học.

– Hỗ trợ đội ngũ quản lý lớp học và giải đáp thắc mắc của học viên về kiến thức chuyên môn hoặc liên quan tới khóa học khi có phát sinh.

– Tham gia đầy đủ các buổi training, các hoạt động của bộ phận Tranining.

– Thực hiện các công tác khác được bàn giao theo sự phân công của cấp quản lý.

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học chuyên ngành Tiếng Anh, ngôn ngữ Anh, sư phạm Tiếng Anh.

– Có bằng TESOL và/hoặc bằng Sư Phạm Anh, Ngôn Ngữ Anh là một lợi thế.

– Trình độ Tiếng Anh: IELTS 7.5+ (Speaking 7.0+).

– Thành thạo tin học văn phòng.

– Ưu tiên ứng viên tuổi từ 21 đến 31t.

– Cần độ phản hồi cao vì công việc xử lí online nhiều.

– Khả năng thích ứng, linh hoạt và đáng tin cậy.

– Vui vẻ, năng động, hoạt ngôn, có trách nhiệm.

– Cam kết làm việc ít nhất 6 tháng.

Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương: Trả theo ca dạy, có nhiều rate lớp khác nhau. Từ 350k/ ca đến 1tr6/ ca

– Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, tích cực, được hỗ trợ hết mình.

– Được đầu tư Đào tạo bằng cấp và chứng chỉ 100%.

– Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với khả năng và nhu cầu của từng ứng viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAGIC EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin