Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 140 - 142 Đường số 51b, khu dân cư Văn Minh , Phường An Phú, Quận 2 , HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Dạy chương trình quốc tế bản quyền hoàn thành các tài liệu cho lớp học

Làm báo cáo học tập theo tháng

Chuẩn bị các dụng cụ học tập

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu trẻ, thích dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non.

Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh

Yêu cầu ứng viên: IELTS 6.5, TESOL nếu có

Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids Thì Được Hưởng Những Gì

Miễn 100% học phí cho con giáo viên, nhân viên. Cơm trưa miễn phí tại trường, nghỉ trưa theo trẻ

Thời gian làm việc: Từ 7h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6

Bảo hiểm y tế sau 2 tháng thử việc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội...

Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. Nghỉ hè theo trường , reiew lương hàng năm

Môi trường năng động , hiện đại, lương cạnh tranh. Trẻ học theo chương trình bản quyền Anh Quốc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin