Tuyển Giáo viên tiếng Anh Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids
Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 140
- 142 Đường số 51b, khu dân cư Văn Minh , Phường An Phú, Quận 2 , HCM, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Dạy chương trình quốc tế bản quyền hoàn thành các tài liệu cho lớp học
Làm báo cáo học tập theo tháng
Chuẩn bị các dụng cụ học tập
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu trẻ, thích dạy Tiếng Anh cho trẻ mầm non.
Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh
Yêu cầu ứng viên: IELTS 6.5, TESOL nếu có
Có kinh nghiệm đứng lớp là một lợi thế.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Cử nhân Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh hoặc Ngoại ngữ Tiếng Anh
Yêu cầu ứng viên: IELTS 6.5, TESOL nếu có
Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids Thì Được Hưởng Những Gì
Miễn 100% học phí cho con giáo viên, nhân viên. Cơm trưa miễn phí tại trường, nghỉ trưa theo trẻ
Thời gian làm việc: Từ 7h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6
Bảo hiểm y tế sau 2 tháng thử việc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội...
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. Nghỉ hè theo trường , reiew lương hàng năm
Môi trường năng động , hiện đại, lương cạnh tranh. Trẻ học theo chương trình bản quyền Anh Quốc
Thời gian làm việc: Từ 7h30 – 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6
Bảo hiểm y tế sau 2 tháng thử việc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội...
Chế độ nghỉ lễ, tết theo quy định của nhà nước. Nghỉ hè theo trường , reiew lương hàng năm
Môi trường năng động , hiện đại, lương cạnh tranh. Trẻ học theo chương trình bản quyền Anh Quốc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phát triển giáo dục Sakura Kids
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI