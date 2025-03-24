Tuyển Giáo viên tiếng Anh CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 24 Thống Nhất, P Bình Thọ, TP Thủ Đức, HCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị bài giảng theo syllabus và giáo trình do Trung tâm cung cấp.
Triển khai bài giảng giúp học viên cảm thấy hứng khởi khi tham gia lớp.
Theo dõi sự tiến bộ của học viên, phối hợp với bộ phận văn phòng kịp thời đưa ra giải pháp hiệu quả hỗ trợ cho học viên trong quá trình học .
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ Anh/ Sư phạm Anh hoặc Ngành khác nhưng có năng khiếu về dạy và học tiếng Anh. Có nhận sinh viên năm 3, năm 4 đang học chuyên ngành Ngôn ngữ Anh/ Sư phạm Anh có khả năng sư phạm tốt.
Ưu tiên GV có điểm thi IELTS từ 5.5+ hoặc tương đương.
Thái độ làm việc chuyên nghiệp, trung thực.
Hòa đồng, vui vẻ với học viên
Có tâm với công việc và học viên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE Thì Được Hưởng Những Gì
Được ưu tiên trở thành giáo viên Fulltime tại Trung tâm.
Hỗ trợ đào tạo cho ứng viên thiếu kinh nghiệm.
Đảm bảo lớp cố định cho giáo viên.
Cơ hội nhận nhiều lớp. (GV được nhận thêm lớp tùy vào thời gian phù hợp)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỌC VIỆN PE
