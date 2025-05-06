Tuyển Giáo viên tiếng Anh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 27D Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu
Trực tiếp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành AI và Semiconductors
Tham gia tư vấn, soạn thảo, cập nhật các chương trình đào tạo Anh ngữ chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ.
Thiết kế ngân hàng đề thi
Đào tạo nội bộ và huấn luyện đội ngũ giáo viên cho trung tâm.
Các nhiệm vụ khác có liên quan
Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cử nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, TESOL, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng.
Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cạnh tranh (trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội tiếp cận lĩnh vực công nghệ cao
Được tham gia xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt, định hướng phát triển lâu dài
Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
