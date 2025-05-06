Tuyển Giáo viên tiếng Anh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

Tuyển Giáo viên tiếng Anh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 30 Triệu

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Giáo viên tiếng Anh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Anh Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Mức lương
25 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 27D Quốc Hương, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Anh Với Mức Lương 25 - 30 Triệu

Trực tiếp giảng dạy tiếng Anh chuyên ngành AI và Semiconductors
Tham gia tư vấn, soạn thảo, cập nhật các chương trình đào tạo Anh ngữ chuyên ngành kỹ thuật, công nghệ.
Thiết kế ngân hàng đề thi
Đào tạo nội bộ và huấn luyện đội ngũ giáo viên cho trung tâm.
Các nhiệm vụ khác có liên quan

Với Mức Lương 25 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cử nhân/Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, TESOL, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ học ứng dụng.
Tối thiểu 3 năm, toàn thời gian
Có kinh nghiệm giảng dạy, đào tạo tiếng Anh liên quan tới vi mạch bán dẫn là một lợi thế.
Có kỹ năng sư phạm tốt, chuẩn phát âm và am hiểu từ vựng chuyên ngành.
Cập nhật kiến thức mới trong ngành, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.
Có khả năng quản lý thời gian, làm việc độc lập và theo nhóm.
Giao tiếp, trình bày và giảng dạy mạch lạc, dễ hiểu.
Làm việc nhóm, hỗ trợ học viên và đồng nghiệp hiệu quả.
Yêu thích công nghệ mới, tự tìm hiểu và phát triển phương pháp dạy thú vị, sáng tạo.
Ứng viên đã từng làm việc trong lĩnh vực công nghệ (phần mềm, AI, semiconductor, data,…)
Đã từng làm việc tại các công ty thiết kế vi mạch lớn hoặc các trung tâm đào tạo về bán dẫn.

Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh (trao đổi khi phỏng vấn)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội tiếp cận lĩnh vực công nghệ cao
Được tham gia xây dựng chương trình đào tạo chuyên biệt, định hướng phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

LANGUAGE TALENT SOLUTIONS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 116 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM

