Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Trung tâm TVC nhà công nhân, Khu D4 Đơn Nguyên 5 Đông Anh Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp, N5, N4 cho học viên tại trung tâm đào tạo

Phát triển bài giảng, tài liệu giải dạy cho học viên

Kiểm tra, báo cáo và đánh giá trình độ của học viên theo yêu cầu

Đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên theo yêu cầu

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N3 trở lên

Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy từ 6 tháng trở lên

Có kỹ năng truyền đạt, giảng dạy, sắp xếp công việc khoa học, giao tiếp tốt

Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo

=> Phỏng vấn trước tết đi làm sau tết

Tại CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Từ 9tr-12tr ( deal theo năng lực)

Được hưởng chế độ nghỉ phép năm, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

Party hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ

Được tham gia các sự kiện lớn trong năm, team - building, nghỉ mát hàng năm

Không gian làm việc mở tự do, sáng tạo và phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin