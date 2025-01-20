Tuyển Giáo viên tiếng Nhật CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Trung tâm TVC nhà công nhân, Khu D4 Đơn Nguyên 5 Đông Anh Hà Nội, Đông Anh, Huyện Đông Anh
Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm giảng dạy tiếng Nhật sơ cấp, N5, N4 cho học viên tại trung tâm đào tạo
Phát triển bài giảng, tài liệu giải dạy cho học viên
Kiểm tra, báo cáo và đánh giá trình độ của học viên theo yêu cầu
Đảm bảo chất lượng đầu ra cho học viên theo yêu cầu
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của BGĐ
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ tiếng Nhật tối thiểu N3 trở lên
Ưu tiên có kinh nghiệm đứng lớp giảng dạy từ 6 tháng trở lên
Có kỹ năng truyền đạt, giảng dạy, sắp xếp công việc khoa học, giao tiếp tốt
Kỹ năng sử dụng vi tính văn phòng thành thạo
=> Phỏng vấn trước tết đi làm sau tết
Tại CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 9tr-12tr ( deal theo năng lực)
Được hưởng chế độ nghỉ phép năm, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
Party hàng tháng, khám sức khỏe định kỳ
Được tham gia các sự kiện lớn trong năm, team - building, nghỉ mát hàng năm
Không gian làm việc mở tự do, sáng tạo và phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH OCS VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
