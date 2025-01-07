Tuyển Giáo viên tiếng Nhật cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT
Ngày đăng tuyển: 07/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/02/2025
cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT

Giáo viên tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giáo viên tiếng Nhật Tại cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Liền kề 19

- 07 khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Giáo viên tiếng Nhật Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Dạy tiếng Nhật cho du học sinh và thực tập sinh
Ôn thi Tokutei cho học viên
Quản lý lớp học, báo cáo định kỳ
Xây dựng giáo án giảng dạy chi tiết

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên
Hiểu về văn hóa, tác phong làm việc Nhật Bản
Có kinh nghiệm giảng dạy cho du học sinh, TTS, ôn thi tokutei, JFT basic

Tại cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-15 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm) + thưởng % đậu chứng chỉ + thưởng học viên xuất cảnh
Thưởng: theo năng lực làm việc, lễ tết
Lương tháng 13, phụ cấp ăn trưa
Bảo hiểm, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT

cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LIỀN KỀ 19-07, KĐT MỚI PHÚ LƯƠNG, PHÚ LÁ, HÀ ĐÔNG, HÀ NỘI

