Tuyển Giáo viên tiếng Nhật cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Liền kề 19 - 07 khu đô thị mới Phú Lương, Phường Phú La, Hà Đông, Quận Hà Đông

Dạy tiếng Nhật cho du học sinh và thực tập sinh

Ôn thi Tokutei cho học viên

Quản lý lớp học, báo cáo định kỳ

Xây dựng giáo án giảng dạy chi tiết

Trình độ tiếng Nhật từ N3 trở lên

Hiểu về văn hóa, tác phong làm việc Nhật Bản

Có kinh nghiệm giảng dạy cho du học sinh, TTS, ôn thi tokutei, JFT basic

Tại cÔNG TY TNHH LIÊN KẾT TỔNG THỂ VIỆT NHẬT Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng từ 8-15 triệu (thỏa thuận tùy theo năng lực và kinh nghiệm) + thưởng % đậu chứng chỉ + thưởng học viên xuất cảnh

Thưởng: theo năng lực làm việc, lễ tết

Lương tháng 13, phụ cấp ăn trưa

Bảo hiểm, du lịch hàng năm

